АРТЕТА: «После 3 минут понял – на этом стадионе может произойти что угодно»

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов после победы в ответном матче против Реала [2:1, первый поединок – 3:0]:

«Я, пожалуй, еще никогда так не гордился своими игроками так, как сегодня – не только за выход в полуфинал, но и при сложившихся обстоятельствах – с таким количеством травм, – как мы играли и руководили этой игрой.

Райс был впечатляющим благодаря своему хладнокровию и тому, как он повел команду за собой, перевернув игру в нашу пользу. Нужен такой тип игрока на этом уровне. Он выделялся совсем по-другому, чем на прошлой неделе.

Это, безусловно, один из лучших вечеров в моей футбольной карьере. Это действительно особенный матч против команды, которая была вдохновением для многих из нас в этом соревновании. Мы можем гордиться тем, что одержали эту победу таким образом, как мы это сделали.

Во время подготовки к четвертьфиналу я чувствовал, что наша команда может конкурировать с кем угодно, и теперь мы в полуфинале. Это еще один огромный шаг – выбить [рекордных 15-кратных] победителей в этом соревновании. Сегодня я понял после трех минут, что на этом стадионе может произойти все, что угодно. Мадридцы создают такой хаос, но мои игроки продемонстрировали зрелость.

Сака? Я мог бы продолжать и продолжать говорить об отдельных игроках, но Букайо сегодня был действительно на высоте. Он не забил пенальти, но то, как он справился со своими эмоциями, позволило ему все-таки забить и не дать им повлиять на него. Я был настолько впечатлен им.

Спасибо всем нашим болельщикам, которые были с нами и поддерживали нас».

Защитник Арсенала Майлз Льюис-Скелли:

«Мы, как команда, знали, что все будет именно так, когда приехали сюда, и знали, что если мы будем держаться вместе и поддерживать друг друга во время взлетов и падений, то все будет хорошо».

Игрок матча и хавбек Арсенала Деклан Райс:

«Это особенная ночь для нашего клуба – историческая ночь. У нас есть цель: мы хотим играть с лучшими командами и выигрывать соревнования.

Было много разговоров о том, что Реал Мадрид оформит камбек, потому что они делали это уже много раз, но у нас было столько веры и уверенности с той первой игры, чтобы приехать сюда и выиграть. Мы знали, что будем страдать, но мы знали, что победим. Мы думали об этом, а теперь сделали это в реальности.

Мы добились потрясающего результата, и в ближайшие несколько лет этот клуб ждет нечто особенно. Мы все в это верим. У нас есть такие игроки, как Майлз Льюис-Скелли и Итан Нванери, а также другие молодые ребята, так что у нас очень хороший состав».

Видеообзор матча Реал – Арсенал (1:2)