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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
16.04.2025 22:00 - : -
Арсенал
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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 01:25 | Обновлено 16 апреля 2025, 01:26
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2

Реал Мадрид – Арсенал. Прогноз и анонс на суперматч

Ответный поединок 1/4 финала состоится 16 апреля в 22:00 по Киеву

16 апреля 2025, 01:25 | Обновлено 16 апреля 2025, 01:26
151
2
Реал Мадрид – Арсенал. Прогноз и анонс на суперматч
Коллаж Sport.ua

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16 апреля свою ответную встречу в четвертьфинале Лиги Чемпионов проведут Реал Мадрид и Арсенал. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

«Сливочные» пока ведут борьбу за три трофея, хотя есть немалая вероятность остаться ни с чем. В Кубке Испании все понятно, команда добралась до финала, где сыграет против Барселоны, которую не может обыграть в последнее время. Реал идет вторым в Ла Лиге, отставая от той же Барсы на 4 очка. В последнем туре чемпионата подопечные Карло Анчелотти одолели на выезде Алавес, еще в первом тайме, после грубого фола с поля удалили Мбаппе.

Сейчас команда в шаге от вылета из своего любимого турнира, хотя вариант камбэка в ответном матче нельзя исключать. Трио Мбаппе-Винисиус-Родриго может показать свою мощь, их должен поддержать Беллингем.

Точно пропустят предстоящий матч Камавинга из-за дисквалификации, а также Милитао с Карвахалем, у них травмы, под вопросом Менди и Лунин. Реал наверняка постарается с первых минут зажать соперника, а также забить быстрый мяч.

Арсенал

«Канониры» уже не мечтают о титуле на внутренней арене, команда идет второй в АПЛ, но отставание от лидирующего Ливерпуля составляет 13 очков, совсем скоро конкурент оформит чемпионство досрочно. В последнем туре подопечные Артеты не смогли обыграть в дерби Брентфорд – 1:1.

Конечно, все мысли футболистов связаны с Лигой Чемпионов, которую клуб никогда не выигрывал, был только один проигранный финал. В первом матче против Реала, команда добилась форы, о которой можно было только мечтать, теперь важно не перегореть психологически, когда полуфинал настолько близко.

У лондонцев немало кадровых потерь, не смогут сыграть Калафиори, Хаверц, Жезус, Жожиньо, Томиясу, Габриел. Будет интересно посмотреть, какой план на игру выберет Артета.

Личные встречи

Хоть Арсенал и был фаворитом впервой встрече, можно было ждать любого исхода. Финальный счет многих шокировал, 3:0 в пользу «канониров», дубль на счету Райса, он забил два мяча со штрафных.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение мадридцам, причем коэффициент на их успех только падает.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Реала – 1,7, ничья – 4,17, победа Арсенала – 4,59. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Многие верят в камбэк от Реала, конечно, Арсенал ближе к полуфиналу, но отыграть три мяча все-таки реально. Рискну поставить на тотал больше 3 голов за 1,92.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
16 апреля 2025 -
22:00
Арсенал
Тотал больше 3 1.92 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Voldorr_94
Хотілося б щоб Арсенал взяв титул, але ж ви розумієте це Реал Мадрид! Я думаю камбеку бути!  Одна з цих команд буде у фіналі!
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