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Реал Мадрид
16.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 1 : 2
Арсенал Проходит дальше
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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 00:05 | Обновлено 17 апреля 2025, 00:07
5281
0

Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25

17 апреля 2025, 00:05 | Обновлено 17 апреля 2025, 00:07
5281
0
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на поле только на 90+5-й минуте.

Арсенал переиграл Реал 5:1 по сумме двух встреч и вышел в полуфинал ЛЧ, где сыграет против ПСЖ.

Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала

Ответный матч, 16 апреля

Реал – Арсенал – 1:2 [первый поединок – 0:3]

Голы: Винисиус Жуниор, 67 – Сака, 65, Мартинелли, 90+3

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Сака, 65 мин.

ГОЛ! 1:1 Винисиус Жуниор, 67 мин.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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