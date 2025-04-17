Реал Мадрид

Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25
16 апреля прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.
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Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на поле только на 90+5-й минуте.
Арсенал переиграл Реал 5:1 по сумме двух встреч и вышел в полуфинал ЛЧ, где сыграет против ПСЖ.
Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала
Ответный матч, 16 апреля
Реал – Арсенал – 1:2 [первый поединок – 0:3]
Голы: Винисиус Жуниор, 67 – Сака, 65, Мартинелли, 90+3
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Сака, 65 мин.
ГОЛ! 1:1 Винисиус Жуниор, 67 мин.
События матча
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