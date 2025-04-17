Реал Мадрид

16 апреля прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на поле только на 90+5-й минуте.

Арсенал переиграл Реал 5:1 по сумме двух встреч и вышел в полуфинал ЛЧ, где сыграет против ПСЖ.

Лига чемпионов 2024/25. 1/4 финала

Ответный матч, 16 апреля

Реал – Арсенал – 1:2 [первый поединок – 0:3]

Голы: Винисиус Жуниор, 67 – Сака, 65, Мартинелли, 90+3

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ГОЛ! 0:1 Сака, 65 мин.

ГОЛ! 1:1 Винисиус Жуниор, 67 мин.