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Реал Мадрид
16.04.2025 22:00 - : -
Арсенал
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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 10:35 | Обновлено 16 апреля 2025, 10:36
112
0

Реал – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

16 апреля 2025, 10:35 | Обновлено 16 апреля 2025, 10:36
112
0
Реал – Арсенал. Текстовая трансляция матча

В среду, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче «галактикос» неожиданно проиграли с крупным счетом: благодаря дублю Райса и результативному удару Мерино «Арсенал» одержал победу со счетом 3:0. В минувший уик-энд команды провели встречи своих национальных чемпионатов. «Канониры» сыграли вничью с «Брентфордом» (1:1), а «Реал» обыграл «Алавес» (1:0). Отметим, что в предыдущих семи четвертьфиналах против английских клубов «галактикос» неизменно пробивались в следующую стадию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал – «Арсенал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
16 апреля 2025 -
22:00
Арсенал
Победа Реала 1.85 Сделать ставку
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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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