Лукас ВАСКЕС: Арсенал приехал защищаться и ничего не создал в первом тайме

Капитан и правый защитник мадридского Реала Лукас Васкес высказался о поражении команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Арсенала [1:2, первый поединок – 0:3]:

«Это был сложный матч. Мы не создали то количество голевых моментов, которое хотели. Мы никогда не позволяли игре полностью выйти из-под нашего контроля, но то у нас получалось, то мы останавливались, то снова стартовали. Думаю, это [нестабильность] не шло нам на пользу, когда все было 50 на 50.

Нам не хватило четкости и терпения. Арсенал приехал защищаться. В первом тайме они почти ничего не создали. После перерыва они, отдав все силы, одержали победу».

Возможно, нам не хватало немного понимания, когда мы владели мячом, возможно, мы могли бы быть более терпеливыми, перемещая мяч из стороны в сторону и растягивая Арсенал. Они действительно потрясающе организованы в обороне.

Точно так же, как когда мы все ответственны за победу, мы все ответственны, когда проигрываем – это просто часть футбола».

Видеообзор матча Реал – Арсенал (1:2)