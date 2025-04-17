Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лукас ВАСКЕС: Арсенал приехал защищаться и ничего не создал в первом тайме
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 05:52 |
912
2

Лукас ВАСКЕС: Арсенал приехал защищаться и ничего не создал в первом тайме

Капитан Реала высказался о поражении канонирам и в ответном матче 1/4 финала ЛЧ

17 апреля 2025, 05:52 |
912
2
Лукас ВАСКЕС: Арсенал приехал защищаться и ничего не создал в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Капитан и правый защитник мадридского Реала Лукас Васкес высказался о поражении команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Арсенала [1:2, первый поединок – 0:3]:

«Это был сложный матч. Мы не создали то количество голевых моментов, которое хотели. Мы никогда не позволяли игре полностью выйти из-под нашего контроля, но то у нас получалось, то мы останавливались, то снова стартовали. Думаю, это [нестабильность] не шло нам на пользу, когда все было 50 на 50.

Нам не хватило четкости и терпения. Арсенал приехал защищаться. В первом тайме они почти ничего не создали. После перерыва они, отдав все силы, одержали победу».

Возможно, нам не хватало немного понимания, когда мы владели мячом, возможно, мы могли бы быть более терпеливыми, перемещая мяч из стороны в сторону и растягивая Арсенал. Они действительно потрясающе организованы в обороне.

Точно так же, как когда мы все ответственны за победу, мы все ответственны, когда проигрываем – это просто часть футбола».

Видеообзор матча Реал – Арсенал (1:2)

По теме:
«Решил сделать ставку». Артета позвонил Гвардиоле перед полуфиналом ЛЧ
Симоне Индзаги повторил достижение Интера 60-летней давности
АРТЕТА: «После 3 минут понял – на этом стадионе может произойти что угодно»
Лукас Васкес Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: УЕФА
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинцы в матчах за клубы топ-5 лиг Европы: Зинченко гонится за Ворониным
Футбол | 17 апреля 2025, 06:11 1
Украинцы в матчах за клубы топ-5 лиг Европы: Зинченко гонится за Ворониным
Украинцы в матчах за клубы топ-5 лиг Европы: Зинченко гонится за Ворониным

Выход Александра на 90+5-й минуте игры Реал – Атлетико занесен в статистику

Стало известно, почему отменили пенальти в ворота Арсенала в матче с Реалом
Футбол | 16 апреля 2025, 23:03 3
Стало известно, почему отменили пенальти в ворота Арсенала в матче с Реалом
Стало известно, почему отменили пенальти в ворота Арсенала в матче с Реалом

Деклан Райс, все же, не фолил

Лидеры Барсы недовольны игрой звезды. Попросили Флика его не выпускать
Футбол | 16.04.2025, 12:21
Лидеры Барсы недовольны игрой звезды. Попросили Флика его не выпускать
Лидеры Барсы недовольны игрой звезды. Попросили Флика его не выпускать
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины
Футбол | 16.04.2025, 11:33
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на доигровку матча чемпионата Украины
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Футбол | 16.04.2025, 07:51
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gerrard87
Сказал тот чья команда должна была атаковать и за тайм нанесла аж 0 ударов в створ ворот, когда в их створ было нанесено 3 удара от "обороняющегося" Арсенала 
Ответить
+1
Пoлковник
Рыгал твой обрыганый☝️☝️☝️☝️рот свой закрой
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
16.04.2025, 01:19
Бокс
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
15.04.2025, 09:14 3
Бокс
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
15.04.2025, 13:37 3
Футбол
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
16.04.2025, 10:41 6
Футбол
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
15.04.2025, 06:05
Снукер
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
16.04.2025, 09:08 7
Футбол
«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите
«Волновался и терял зрение». Университет оправдал Усика за ошибки на защите
15.04.2025, 15:32 14
Бокс
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
Реал вынужден купить экс-игрока Барсы. Это условие потенциального тренера
15.04.2025, 15:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем