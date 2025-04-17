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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 05:32 |
1484
2

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы выступили лучше, чем некоторые команды в этом сезоне»

Наставник Реала и Тибо Куртуа прокомментировали вылет из Лиги чемпионов от Арсенала

17 апреля 2025, 05:32 |
1484
2
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы выступили лучше, чем некоторые команды в этом сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал вылет своих подопечных из Лиги чемпионов в четвертьфинальном противостоянии против Арсенала (0:3, 1:2):

«Вылет из Лиги чемпионов, очевидно, разочаровывает. Мы были счастливы так много раз за все время, но не сегодня. Нам нужно научиться управлять этим чувством, контролировать эмоции так же хорошо, как мы это делали, когда приходили трофеи, и мы были на высоте. Правда в том, что Арсенал был лучше нас.

Я сказал игрокам держать головы высоко. Мы выступили лучше, чем некоторые команды в этом сезоне, и в футболе приходиться страдать и проигрывать. Невозможно быть непобедимым.

Мне понравился настрой команды сегодня. Теперь моя задача – переориентировать команду. Это грустно, но я совершенно не беспокоюсь о том, как отреагируют мои игроки. Мы продолжим бороться, извлечем уроки из полученного опыта и постараемся быть лучше к следующему матчу».

Вратарь Реала Тибо Куртуа:

«Когда вам назначают пенальти, но вы его отбиваете, то вера в то, что вы можете оформить камбек, растет. В начале матча мы создали немного опасности, и болельщики действительно подталкивали нас. Но Арсенал – это команда, которая действительно организована и хорошо защищается – их вингеры и форварды отходят назад, помогают обороне.

В перерыве мы действительно чувствовали, что если забьем первыми, то сможем вернуться. Они забили, мы сравняли счет почти сразу, и мы продолжали верить, но у нас не было такой эффективности впереди.

Я честно говоря, не могу вспомнить, чтобы Давид Райя совершил действительно большой сейв. Мы проиграли команде Арсенал, которая была лучше нас, и нам просто нужно принять этот факт. Теперь пришло время подробно проанализировать, что мы можем сделать лучше».

Видеообзор матча Реал – Арсенал (1:2)

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Карло Анчелотти пресс-конференция Тибо Куртуа Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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Пoлковник
Хуже только 34 дыр очка шубкисова♿из 36 в ЛЕ☝️
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+1
Lulinnha
Пригласите тренировать Пушича. У него есть копии конспектов Слота. 
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-2
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