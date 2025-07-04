Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025

Бывшая первая ракетка мира и победительница четырех турниров Grand Slam Наоми Осака (WTA 53) завершила выступление на Уимблдонае-2025.

В третьем круге японка в трех сетах проиграла «нейтральной» Анастасии Павлюченковой (WTA 50) за 2 часа и 6 минут.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Наоми Осака (Япония) – Анастасия Павлюченкова – 6:3, 4:6, 4:6

Это была четвертая встреча соперниц, счет равный – 2:2.

Наоми в шестой раз выступает на кортах Уимблдонского турнира и ни разу не пробилась в 1/8 финала. Следующей соперницей Павлюченковой будет победительница противостояния Диан Парри (Франция, WTA 118) – Сонай Картал (Великобритания, WTA 51).