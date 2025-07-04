Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
Уимблдон
04 июля 2025, 15:58 | Обновлено 04 июля 2025, 16:01
531
3

Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025

Наоми Осака проиграла «нейтральной» Анастасии Павлюченковой

04 июля 2025, 15:58 | Обновлено 04 июля 2025, 16:01
531
3
Победительница четырех турниров Grand Slam вылетела из Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира и победительница четырех турниров Grand Slam Наоми Осака (WTA 53) завершила выступление на Уимблдонае-2025.

В третьем круге японка в трех сетах проиграла «нейтральной» Анастасии Павлюченковой (WTA 50) за 2 часа и 6 минут.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Наоми Осака (Япония) – Анастасия Павлюченкова – 6:3, 4:6, 4:6

Это была четвертая встреча соперниц, счет равный – 2:2.

Наоми в шестой раз выступает на кортах Уимблдонского турнира и ни разу не пробилась в 1/8 финала. Следующей соперницей Павлюченковой будет победительница противостояния Диан Парри (Франция, WTA 118) – Сонай Картал (Великобритания, WTA 51).

По теме:
Костюк / Русе – Се Шувэй / Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Монфис в борьбе уступил Фучовичу и завершил выступление на Уимблдоне-2025
Уимблдон-2025 Наоми Осака Анастасия Павлюченкова
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Футбол | 03 июля 2025, 23:02 1
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале

Флорентино доверяет Андрею Лунину

Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Футбол | 04 июля 2025, 08:18 6
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере

Дмитрий Топалов покинет клуб

Антирекорд GS. Список пролетевших: за 4 дня с Уимблдона вылетело 36 сеяных
Теннис | 04.07.2025, 10:50
Антирекорд GS. Список пролетевших: за 4 дня с Уимблдона вылетело 36 сеяных
Антирекорд GS. Список пролетевших: за 4 дня с Уимблдона вылетело 36 сеяных
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
Бокс | 04.07.2025, 01:08
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
Кто такие Лабубу и почему они всем нравятся? Объясняем футбольным фанатам
Футбол | 04.07.2025, 12:35
Кто такие Лабубу и почему они всем нравятся? Объясняем футбольным фанатам
Кто такие Лабубу и почему они всем нравятся? Объясняем футбольным фанатам
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Капец, там і Носкова летить від Рахітової, що це мля робиться??? Все для того, щоб якась кацапка виграла турнір, не можна це допустити!!!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Alehandro
Наомі, Наомі... Як ж так сталося... Як ти нас всіх підвела...
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
04.07.2025, 08:47 4
Футбол
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
03.07.2025, 20:05 77
Теннис
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
03.07.2025, 07:35 12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
03.07.2025, 21:49
Футбол
Легенда бокса: «Усик будет настолько избит, это кровавая бойня»
Легенда бокса: «Усик будет настолько избит, это кровавая бойня»
03.07.2025, 05:33
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
02.07.2025, 16:19 2
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
03.07.2025, 19:24 2
Бокс
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем