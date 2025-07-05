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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 19:08 |
197
0

ПСЖ – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты топ-матча КЧМ-2025

05 июля 2025, 19:08 |
197
0
ПСЖ – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).

Поединок проходит на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния является Энтони Тейлор из Англии.

В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Реалом».

КЧМ-2025. Четвертьфинал, 5 июля.

ПСЖ – Бавария – 0:0 (обновляется)

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Бавария клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Бавария видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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