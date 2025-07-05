ПСЖ – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты топ-матча КЧМ-2025
5 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).
Поединок проходит на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния является Энтони Тейлор из Англии.
В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Реалом».
КЧМ-2025. Четвертьфинал, 5 июля.
ПСЖ – Бавария – 0:0 (обновляется)
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