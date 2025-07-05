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Клубный чемпионат мира
ПСЖ
05.07.2025 19:00 - : -
Бавария
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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 00:36 | Обновлено 05 июля 2025, 00:37
53
0

ПСЖ – Бавария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Клубного чемпионата мира

05 июля 2025, 00:36 | Обновлено 05 июля 2025, 00:37
53
0
ПСЖ – Бавария. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 5 июля, состоится поединок 1/4 финала Клубного чемпионата мира, в котором встретятся ПСЖ и «Бавария». Матч пройдет в Атланте (США) на стадионе «Mercedes-Benz Stadium», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Парижане в этом году стали победителями Лиги чемпионов, в финале турнира разбив миланский «Интер» со счетом 5:0. На Клубном чемпионате мира «красно-синие» выиграли группу, но неожиданно проиграли «Ботафого». В 1/8 финала ПСЖ разобрался с «Интер Майами», разгромив соперников со счетом 4:0. Мюнхенцы заняли второе место своей группы, уступив первую позицию «Бенфике». В первом раунде плей-офф «Бавария» обыграла «Фламенго» со счетом 4:2. В прошлом году ПСЖ и «Бавария» встретились в матче основного этапа Лиги чемпионов, и немецкая команда обыграла парижан со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Бавария», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
5 июля 2025 -
19:00
Бавария
Обе команды забьют (да) 1.49 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Бавария клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Бавария текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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