ПСЖ – Бавария – 2:0. Нокаут от Дембеле и большая трагедия. Видеообзор

5 июля прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).

Поединок прошел на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте. Победу со счетом 2:0 одержал французский клуб.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Автором единственного гола стал Дезире Дуэ, который забил на 79-й минуте. Парижане заканчивали матч с девятью игроками, но выдержали штурм мюнхенцев. На 90+7 минуте точку в матче поставил Усман Дембеле.

В конце первого тайма произошел жуткий момент – суперзвезда «Баварии» Джамал Мусиала сломал ногу.

В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Реалом».

КЧС-2025. Четвертьфинал, 5 июля.

ПСЖ – Бавария – 2:0

Гол: Дуэ, 79, Дембеле, 90+7.

ГОЛ! Дуэ, 79 мин, 1:0!

79' DÉSIRÉ DOUÉ! Excellent finish into the bottom corner and PSG lead 1-0! pic.twitter.com/FGfPQY67Gh

ГОЛ! Дембеле, 90+7 мин, 2:0!

TAKE A BOW, OUSMANE DEMBÉLÉ!



A brilliant stoppage-time strike and PSG double their lead with nine men! pic.twitter.com/2lZschE1ga