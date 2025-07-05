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5 июля, в четвертьфинале клубного чемпионата мира проведут ПСЖ и Бавария. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

ПСЖ

После феноменального сезона, парижане приехали на клубный чемпионат мира в роли больших фаворитов. ПСЖ начал с эффектной победы над Атлетико Мадрид со счетом 4:0. Во втором туре было неожиданное поражение от Ботафогу – 0:1, в третьем матче удалось обыграть Сиэтл Саундерс со счетом 2:0. Таких результатов хватило для победы в своем квартете.

В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике одолели Интер Майами с Месси во главе, никакой борьбы не было, парижане выиграли 4:0, забив все четыре мяча еще в первом тайме. Команда находится в хорошей форме, однако, битва против баварцев станет непростым испытанием.

Бавария

Немецкий гранд провел не самый яркий сезон, выиграли только чемпионат, в других турнирах смотрелись неплохо, но не более того. Бавария начала турнир с разгромной победы над Окленд Сити со счетом 10:0. Во втором туре удалось обыграть Бока Хуниорс со счетом 2:1. Свой третий матч команда проиграла Бенфике – 0:1, из-за чего стала второй в группе.

В 1/8 финала баварцы выбили из борьбы бразильский Фламенго, одержав победу со счетом 4:2. Стиль игры баварцев привлекает болельщиков, они постоянно нацелены на атаку, хотя вопросы к игре есть. Компани хороший тренер, однако, переиграть Луиса Энрике сложная задача.

Личные встречи

У команд большая история очных противостояний, последний раз они пересекались в прошлом году, тогда на этапе Лиги выиграли баварцы со счетом 1:0. Главная битва клубов состоялась в финале Лиги чемпионов 2020 года, тогда тоже выиграл немецкий клуб, судьбу встречи решил один мяч.

Прогноз

В этой паре парижане считаются небольшими фаворитами, хотя это будет битва на встречных курсах.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа ПСЖ – 2,24, ничья – 3,64, победа Баварии – 3,04. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Многое будет зависеть от настроя, плана на игру, а также его реализации. Я согласен с тем, что у ПСЖ больше шансов на успех, все-таки подопечные Луиса Энрике провели качественный сезон, они способны взять еще один трофей. Сложно предугадать сценарий такого матча, поэтому я ставлю на проход парижан за 1,68.