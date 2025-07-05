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Клубный чемпионат мира
ПСЖ
05.07.2025 19:00 - : -
Бавария
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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 03:45 |
27
0

ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок 1/4 финала состоится 5 июля в 19:00 по Киеву

05 июля 2025, 03:45 |
27
0
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

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5 июля, в четвертьфинале клубного чемпионата мира проведут ПСЖ и Бавария. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

ПСЖ

После феноменального сезона, парижане приехали на клубный чемпионат мира в роли больших фаворитов. ПСЖ начал с эффектной победы над Атлетико Мадрид со счетом 4:0. Во втором туре было неожиданное поражение от Ботафогу – 0:1, в третьем матче удалось обыграть Сиэтл Саундерс со счетом 2:0. Таких результатов хватило для победы в своем квартете.

В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике одолели Интер Майами с Месси во главе, никакой борьбы не было, парижане выиграли 4:0, забив все четыре мяча еще в первом тайме. Команда находится в хорошей форме, однако, битва против баварцев станет непростым испытанием.

Бавария

Немецкий гранд провел не самый яркий сезон, выиграли только чемпионат, в других турнирах смотрелись неплохо, но не более того. Бавария начала турнир с разгромной победы над Окленд Сити со счетом 10:0. Во втором туре удалось обыграть Бока Хуниорс со счетом 2:1. Свой третий матч команда проиграла Бенфике – 0:1, из-за чего стала второй в группе.

В 1/8 финала баварцы выбили из борьбы бразильский Фламенго, одержав победу со счетом 4:2. Стиль игры баварцев привлекает болельщиков, они постоянно нацелены на атаку, хотя вопросы к игре есть. Компани хороший тренер, однако, переиграть Луиса Энрике сложная задача.

Личные встречи

У команд большая история очных противостояний, последний раз они пересекались в прошлом году, тогда на этапе Лиги выиграли баварцы со счетом 1:0. Главная битва клубов состоялась в финале Лиги чемпионов 2020 года, тогда тоже выиграл немецкий клуб, судьбу встречи решил один мяч.

Прогноз

В этой паре парижане считаются небольшими фаворитами, хотя это будет битва на встречных курсах.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа ПСЖ – 2,24, ничья – 3,64, победа Баварии – 3,04. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Многое будет зависеть от настроя, плана на игру, а также его реализации. Я согласен с тем, что у ПСЖ больше шансов на успех, все-таки подопечные Луиса Энрике провели качественный сезон, они способны взять еще один трофей. Сложно предугадать сценарий такого матча, поэтому я ставлю на проход парижан за 1,68.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
5 июля 2025 -
19:00
Бавария
ПСЖ выйдет в полуфинал 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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ПСЖ Бавария ПСЖ - Бавария клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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