Огненная развязка с двумя удалениями. ПСЖ обыграл Баварию

В поединке 1/4 финала Клубного чемпионата мира в Атланте (США) встретились ПСЖ и «Бавария».

Уже на 3-й минуте после ошибки Олисэ «красно-синие» были близки к успеху, но Дуэ немного не попал в угол ворот. Мюнхенцы пытались оказывать давление на соперников активным прессингом и больше владели мячом, совершив несколько перспективных подходов к штрафной ПСЖ. Но именно парижане продолжили создавать по-настоящему реальные угрозы воротам. Так, Кварацхелия с острого угла не попал в цель, а Руис из убойной позиции пробил выше ворот. У «Баварии» отметим опасный удар Олисэ, после которого свое мастерство продемонстрировал Доннарумма.

Несмотря на высокую цену результата, команды играли в открытый футбол. Острота у ворот возникала с приятной для болельщиков регулярностью. Для поклонников мюнхенской команды первый тайм омрачила потеря двух игроков из-за травм. Особенно болезненной стала травма Мусиалы, который перед перерывом неудачно приземлился на газон, вывернув голеностоп. Также из-за повреждения досрочно покинул поле Станишич.

Вторая половина встречи началась с еще одного опасного момента у ворот «Баварии». Баркола из центра поля убежал один на один с Нойером, но пробил бесхитростно, и голкипер свою задачу уверенно выполнил. Парижане заиграли более агрессивно, но «красные» не собирались отдавать инициативу соперникам.

Игру в пользу ПСЖ переломили ошибки футболистов мюнхенской команды. И если неудачным выбиванием Нойера не воспользовался Дембеле, то обрезка Кейна оказалась фатальной для номинальных гостей. Парижане провели быструю контратаку, еоторая завершилась точным низовым ударом Дуэ.

«Бавария» сразу получила довольно весомый шанс на камбэк: Пачо грубо сыграл против Горецки и получил прямую красную карточку от арбитра. А в компенсированное время такая же участь постигла Эрнандеса, который отмахнулся от Геррейро. Мюнхенцы большими силами побежали в атаку, пытаясь реализовать солидное численное преимущество. Но парижане сполна реализовали появившееся свободное пространство и закрыли игру. Сначала Дембеле попал в перекладину, а затем он же точным ударом замкнул передачу Хакими, который перед этим прошел троих соперников.

Финальный свисток зафиксировал победу ПСЖ, который в полуфинале турнира встретится с победителем противостояния «Реал» – «Боруссия» Дортмунд.

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала.

ПСЖ – «Бавария» – 2:0

Голы: Дуэ (79), Дембеле (90+6)

Предупреждения: Дуэ (77) – Лаймер (69)

Удаления: Пачо (82, грубая игра), Эрнандес (90+2, грубая игра)

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Невес, Руис (Заир-Эмери, 80), Дуэ (Эрнандес, 80), Баркола (Дембеле, 70), Кварацхелия (Бералдо, 84)

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Упамекано, Та, Станишич (Боэ, 34; Геррейро, 88), Киммих, Павлович (Горецка, 80), Олисэ, Мусиала (Гнабри, 46), Коман (Мюллер, 80), Кейн

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Стадион «Mercedes-Benz Stadium» (Атланта, США)

ПСЖ – БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА