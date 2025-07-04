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04 июля 2025, 09:04 |
4262
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Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется

Тренеры, которые в свое время работали с Ильей Забарным, высказались о его возможной смене клуба

04 июля 2025, 09:04 |
4262
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Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сейчас главная тема в украинском футболе, да и не только, переход центрального защитника сборной Украины Ильи Забарного из английского «Борнмута» во французский «Пари Сен-Жермен». Можно много говорить об этом событии, но правильное ли это решение со стороны футболиста сборной Украины сайт Sport.ua поинтересовался у людей, которые не понаслышке знают этого исполнителя, задав тренерам пять одинаковых вопросов.

Сергей Беженар работал с Забарным в клубной Академии «Динамо» U-16 и U-17, Юрий Мороз вел игрока, когда тот выступал за «Динамо» U-21, а Владимир Езерский тренировал защитника в юношеских сборных Украины U-16 и U-17.

– Илья Забарный близок к переходу в «ПСЖ». Ваше мнение по этому поводу?

Сергей Беженар: – Забарный может перейти в хороший клуб, который постоянно выступает в Лиге чемпионов. Плюс, будет играть с партнерами, которые уже выигрывали этот турнир. Для Ильи, если он сам горит желанием переехать в Париж, это будет классное продолжение карьеры.

Юрий Мороз: – Илья своей работоспособностью и талантом заслуживает на большой клуб.

Владимир Езерский: – Потенциальный переход в «ПСЖ» это гарантированная Лига чемпионов. У защитника будет больше международного опыта. Забарный попадет в среду топ-игроков, что даст возможность футболисту быстрее расти.

– Если были предложения от грандов АПЛ, Забарному нужно было оставаться в Англии?

Беженар: – Там же все на контрактах, но самое главное – желание игрока. Мы ведь не знаем всех нюансов предстоящей сделки. В Англии Забарному не пришлось бы акклиматизироваться, а во Франции это ему предстоит сделать.

Мороз: – Вопрос спорный. Решение то принимать Забарному. Я так думаю, что «Пари Сен-Жермен» был более настойчивым, чем другие конкуренты в борьбе за защитника сборной Украины. Тем не менее, всю информацию мы получаем из прессы, а она говорит, что переход еще не состоялся (улыбается).

Езерский: – В таком случае ему стоило бы остаться в Англии. Там он уже чувствует себя, как рыба в воде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Свой футбольный путь Илья Забарный начинал в Динамо

– Чемпионат Англии выше по своему уровню, чем французская Лига 1?

Беженар: – Я считаю, что английская Премьер-лига самая сильная в Европе. Это можно сказать по зрелищности футбола, по посещаемости, по количеству сильных иностранных футболистов. Взять, к примеру, прошлый розыгрыш Лиги Европы. Кто играл в финале? 16-я и 17-я команды АПЛ. А это о чем-то говорит.

Мороз: – В чемпионате Англии практически нет проходных команд, а в чемпионате Франции есть, по крайней мере, для «ПСЖ». В Лиге 1 уровень первых 10-12-ти команд сумасшедший, а дальше есть сомнения, в АПЛ такого нет. Там все бьются.

Езерский: – На сегодняшний день это так. И это очевидно. Это лучшая лига Европы. Французская Лига 1 по сравнению с английской Премьер-лигой менее интенсивная.

– Сыграли ли финансы в этом вопросе главенствующую роль?

Беженар: – Сейчас, я так понимаю этот вопрос главный в данном трансфере, если я не ошибаюсь, пока идет торговля (улыбается).

Мороз: – Здесь, наверное, все дело в агентах. Я точно знаю, что у Ильи деньги не на первом месте. Он любит футбол, ему нужен запах Лиги чемпионов, медали, титулы. И Илья к этому стремиться, он этого хочет, мотивация в этом отношении у него зашкаливает. И это будет большим плюсом для сборной Украины. Он вроде еще и молод, а за главную команду страны провел почти полсотни матчей.

В одно время молодежный состав «Динамо» поехал в Турцию на сборы. У меня к Забарному не было за что придраться (смеется). Он везде был первым, лучшим, скромным, порядочным. Однажды, также на сборах с первой командой Алексей Михайличенко (был главным тренером) попросил защитника для спарринга. Я сказал, что если я дам, вы его уже не вернете. Так и получилось. Это был тот вариант, когда учить этого исполнителя практически не нужно было.

Езерский: – Почему нет? Там ведь сумма фигурирует что-то около 70 млн евро. Раз французы предлагают такие деньги, значит, им украинский защитник очень нужен. Для «Борнмута» это может получиться хорошая сделка.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сейчас за украинского защитника дают 70 миллионов

– В такой команде, как «ПСЖ» украинец может быть обделен игровой практикой?

Беженар: – Если за украинского защитника дают такие деньги, значит, на него рассчитывают. По логике, сначала ему будут давать играть, а дальше уже все зависит от Забарного, как он себя проявит. Но я верю в него. Он хладнокровный, умело выбирает позицию. Важно, что Илья не стрессовый игрок. Если ошибся, то может быстро переключиться. У него хорошая антропометрия, он обладает классной первой передачей. И самое интересное, что он не боится вклиниваться, когда соперник обороняется…Если посмотреть по миру, то Забарный – игрок экстракласса. Не зря ведь его хочет видеть в своих рядах лучшая команда Европы. А в будущем – это капитан сборной Украины, поскольку этот футболист обладает лидерскими качествами.

Мороз: – Разве что на первом этапе, пока будет проходить адаптация. На мой взгляд, Илья не затеряется в «ПСЖ». Он будет играть в любой команде.

Езерский: – Илья Забарный такого качества футболист, что я практически уверен, что он застолбит за собой право быть основным. Он переходит не из УПЛ, а после хорошей школы в «Борнмуте». Его психологическая стойкость на уровне лучших футболистов Европы. Поэтому для Забарного это шаг вперед. Одно из сильных качеств этого защитника – умение читать игру. У него хорошая координация, действия на втором этаже, он надежен при стандартах и хорошо начинает атаки. Но самое важное, что у него отличные человеческие качества. А это я могу сказать не понаслышке, поскольку проработал с ним почти три года.

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Илья Забарный Борнмут ПСЖ Динамо Киев Юрий Мороз Сергей Беженар Владимир Езерский статьи эксклюзив Сергей Демьянчук сборная Украины по футболу
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Burevestnik
А чи буде перехід Заби в топ-клуб цим літом?
Не буде.
Оці балачки про "Заба-у ПеСеЖе" - вилами по воді.   
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