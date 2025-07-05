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Испания
05 июля 2025, 06:47 | Обновлено 05 июля 2025, 07:27
708
0

Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале

Тренер впечатлен игрой Франа Гонсалеса

05 июля 2025, 06:47 | Обновлено 05 июля 2025, 07:27
708
0
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» нашел замену украинскому вратарю Андрею Лунину на случай, если тот решит уйти этим летом.

По информации испанских СМИ, наставник «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен игровыми качествами Фран Гонсалеса, которые тот продемонстрировал на тренировке. Алонсо придерживается мнения, что испанский вратарь может стать полноценным преемником Лунина, если тот захочет уйти. Аналогичное мнение и у президента клуба Флорентино Переса.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Фран Гонсалес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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