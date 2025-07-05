Клубный чемпионат мира05 июля 2025, 16:51 |
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ВИДЕО. Луис Энрике – о смерти Диогу Жоты и подготовке к игре с Баварией
Испанский коуч дал несколько комментариев перед четвертьфиналом КЧМ
05 июля 2025, 16:51 |
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Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал несколько комментариев перед четвертьфиналом клубного чемпионата мира с мюнхенской «Баварией». Вот основные тезисы:
- «Без сомнений, это (прим. – смерть Диогу Жоты) худшая новость, которую можно получить. Весь футбольный мир в шоке. Я даже н представляю как себя сейчас чувствует его семья. Мы просто можем высказать слова поддержки»
- «Особенно сложно португальским игрокам, которые знали его лично. но такая жизнь и ее нужно принимать».
- «Для меня это просто очень мотивирующий, это четвертьфинал. Этого уже должно быть достаточно, это точно не месть».
- «То, чо работало в прошлом сезоне, может не сработать в этом. Нужно адаптироваться»
Матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 5 июля в 19:00 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедшее предложение по одному из фаворитов на «Золотой мяч».
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