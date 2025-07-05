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  4. ВИДЕО. Луис Энрике – о смерти Диогу Жоты и подготовке к игре с Баварией
Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 16:51 |
328
0

ВИДЕО. Луис Энрике – о смерти Диогу Жоты и подготовке к игре с Баварией

Испанский коуч дал несколько комментариев перед четвертьфиналом КЧМ

05 июля 2025, 16:51 |
328
0
ВИДЕО. Луис Энрике – о смерти Диогу Жоты и подготовке к игре с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал несколько комментариев перед четвертьфиналом клубного чемпионата мира с мюнхенской «Баварией». Вот основные тезисы:

  • «Без сомнений, это (прим. – смерть Диогу Жоты) худшая новость, которую можно получить. Весь футбольный мир в шоке. Я даже н представляю как себя сейчас чувствует его семья. Мы просто можем высказать слова поддержки»
  • «Особенно сложно португальским игрокам, которые знали его лично. но такая жизнь и ее нужно принимать».
  • «Для меня это просто очень мотивирующий, это четвертьфинал. Этого уже должно быть достаточно, это точно не месть».
  • «То, чо работало в прошлом сезоне, может не сработать в этом. Нужно адаптироваться»

Матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 5 июля в 19:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедшее предложение по одному из фаворитов на «Золотой мяч».

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Бавария ПСЖ клубный чемпионат мира по футболу видео пресс-конференция Луис Энрике
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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