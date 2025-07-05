ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал форварда после удачного Клубного ЧМ

Клуб АПЛ Ноттингем Форест объявил о подписании форварда Игора Жезуса из бразильского Ботафого.

Игрок получил контракт на четыре года, а трансфер оценивается в 12 миллионов евро.

24-летний Жезус забил два гола на Клубном чемпионате мира, в том числе огорчив ПСЖ, а Ботафого в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бразилии и Копа Либертадорес.

Жезус может сыграть как в центре нападения, так и левым вингером.