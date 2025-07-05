Англия05 июля 2025, 19:13 | Обновлено 05 июля 2025, 19:29
401
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал форварда после удачного Клубного ЧМ
Жезус перешел в Ноттингем Форест
05 июля 2025, 19:13 | Обновлено 05 июля 2025, 19:29
401
0
Клуб АПЛ Ноттингем Форест объявил о подписании форварда Игора Жезуса из бразильского Ботафого.
Игрок получил контракт на четыре года, а трансфер оценивается в 12 миллионов евро.
24-летний Жезус забил два гола на Клубном чемпионате мира, в том числе огорчив ПСЖ, а Ботафого в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бразилии и Копа Либертадорес.
Жезус может сыграть как в центре нападения, так и левым вингером.
Welcome to Nottingham Forest, Igor Jesus! ✍️— Nottingham Forest (@NFFC) July 5, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 июля 2025, 17:59 4
Поединок состоится 5 июля в 19:00 по Киеву
Футбол | 05 июля 2025, 13:25 6
Марлон Сантос вернется играть в чемпионат Украины
Футбол | 04.07.2025, 20:02
Футбол | 05.07.2025, 08:57
Бокс | 05.07.2025, 06:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.07.2025, 09:24
03.07.2025, 21:11
03.07.2025, 19:24 2
03.07.2025, 23:02 2
04.07.2025, 11:04 2
03.07.2025, 21:48
04.07.2025, 09:04 9
04.07.2025, 07:41 16