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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал форварда после удачного Клубного ЧМ
Англия
05 июля 2025, 19:13 | Обновлено 05 июля 2025, 19:29
401
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал форварда после удачного Клубного ЧМ

Жезус перешел в Ноттингем Форест

05 июля 2025, 19:13 | Обновлено 05 июля 2025, 19:29
401
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал форварда после удачного Клубного ЧМ
ФК Ноттингем Форест

Клуб АПЛ Ноттингем Форест объявил о подписании форварда Игора Жезуса из бразильского Ботафого.

Игрок получил контракт на четыре года, а трансфер оценивается в 12 миллионов евро.

24-летний Жезус забил два гола на Клубном чемпионате мира, в том числе огорчив ПСЖ, а Ботафого в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бразилии и Копа Либертадорес.

Жезус может сыграть как в центре нападения, так и левым вингером.

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Игор Жезус Ноттингем Форест Ботафого трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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