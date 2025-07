Чемпионка Олимпиады-2020 на тай-брейке вырвала путевку в 4-й круг Уимблдона

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (WTA 35), которая в 2020 году выиграла золото Олимпийских игр, вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира 2025.

В третьем раунде швейцарка в трех сетах переиграла Элизабетту Коччаретто (Италия, WTA 116), вырвав победу на супертай-брейке. Матч длился 2 часа и 50 минут.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:4, 3:6, 7:6 (10:7)

Это была вторая встреча соперниц. В 2022 году Белинда одолела Элизабетту в 1/32 финала тысячника в Риме.

Следующей соперницей Бенчич будет победительница противостояния Зейнеп Сонмез – Екатерина Александрова. Белинда на Уимблдоне-2025 также уже прошла Алишу Паркс и Эльзу Жакемо.

Бенчич в четвертый раз в карьере пробилась в четвертый раунд травяного мейджора в Лондоне.

And breathe 😅



Belinda Bencic is through to the fourth round after beating Elisabetta Cocciaretto 6-4, 3-6, 7-6(7) in nearly 3 hours#Wimbledon pic.twitter.com/NrYrW3n9sg