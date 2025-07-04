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  4. Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 23:21 |
531
0

Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»

Бразильский футболист рассказал о своем разговоре с лидером сборной Португалии

04 июля 2025, 23:21 |
531
0
Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал, что никогда не забудет свой разговор с португальской звездой Криштиану Роналду.

«Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду – всегда буду помнить его совет. Он мне говорил, что на самом деле забить гол очень легко. Я не верил никогда в это. Но потом я понял, что он прав и мне стало легче.

Опыт Криштиану повлиял на меня и мою карьеру. Он сказал: «Когда ты выходишь «один на один» с голкипером соперника – это самый легкий момент в игре», – поделился мнением Винисиус.

На данный момент бразилец находится на клубном чемпионате мира, где помог мадридскому «Реалу» выйти в 1/4 финала турнира. Футболист провел четыре игры в США, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

5 июля королевский клуб сыграет против немецкой «Боруссии Дортмунд». Победитель этого противостояния выйдет на сильнейшего в паре ПСЖ – «Бавария».

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Винисиус Жуниор Криштиану Роналду клубный чемпионат мира по футболу
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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