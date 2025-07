Винисиус ЖУНИОР: «Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду»

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал, что никогда не забудет свой разговор с португальской звездой Криштиану Роналду.

«Никогда не забуду того, что сказал мне Роналду – всегда буду помнить его совет. Он мне говорил, что на самом деле забить гол очень легко. Я не верил никогда в это. Но потом я понял, что он прав и мне стало легче.

Опыт Криштиану повлиял на меня и мою карьеру. Он сказал: «Когда ты выходишь «один на один» с голкипером соперника – это самый легкий момент в игре», – поделился мнением Винисиус.

На данный момент бразилец находится на клубном чемпионате мира, где помог мадридскому «Реалу» выйти в 1/4 финала турнира. Футболист провел четыре игры в США, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

5 июля королевский клуб сыграет против немецкой «Боруссии Дортмунд». Победитель этого противостояния выйдет на сильнейшего в паре ПСЖ – «Бавария».

