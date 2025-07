Сенсация: чемпионка Aus Open 2025 вылетела с Уимблдона от 104-й ракетки

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2025 Мэдисон Киз (WTA 8) завершила выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/16 финала американка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Германии Лауры Зигемунд (WTA 104) за 1 час и 34 минуты.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Лаура Зигемунд (Германия) – Мэдисон Киз (США) [6] – 6:3, 6:3

Это была третья встреча соперниц. Лаура добыла вторую победу в очных противостояниях с Мэдисон.

Зигемунд впервые в карьере сыграет в четвертом раунде Уимблдона. На травяном мейджоре в Лондоне 37-летняя немка также прошла Пейтон Стернс и Лейлу Фернандес. За три поединка Лаура ни разу не отдала сет.

Следующей оппоненткой Зигемунд будет лаки-лузера Солана Сиерра (WTA 101) из Аргентины, которая в своем матче третьего круга выбила Кристину Букшу.

Лаура во второй раз в 2025 году одолела теннисистку из топ-10 рейтинга WTA. А вот Киз в третий раз в сезоне уступила соперницы вне топ-100.

