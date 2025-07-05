ФОТО. Энтони Джошуа и Гари Линекер посетили Уимблдонский турнир-2025

На матче третьего раунда Уимблдонского турнира 2025 между пятой ракеткой мира Тейлором Фритцем (США) и представителем Испании Алехандро Давидовичем Фокиной присутствовало много звездных ценителей тенниса.

В королевской ложе Центрального корта Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета были замечены: Олимпийский чемпион и чемпион мира в тяжелом весе, британский боксер-профессионал Энтони Джошуа, его промоутер и известный бизнесмен Эдди Хирн, а также легендарный английский форвард, поигравший в сое время за Эвертон, Тоттенхэм Хотспур и Барселону, а ныне спортивный комментатор Гари Линекер.

Неизвестно за кого болели именитые британцы, но на одном из фотоснимков все «залипли» в свои мобильные телефоны.

ФОТО. Эдди Хирн, Энтони Джошуа и Гари Линекер взаимодействуют со своими мобильными телефонами в королевской ложе Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета