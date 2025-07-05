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  4. ФОТО. Энтони Джошуа и Гари Линекер посетили Уимблдонский турнир-2025
Уимблдон
05 июля 2025, 18:32 | Обновлено 05 июля 2025, 18:34
290
0

ФОТО. Энтони Джошуа и Гари Линекер посетили Уимблдонский турнир-2025

Неизвестно за кого болели именитые британцы

05 июля 2025, 18:32 | Обновлено 05 июля 2025, 18:34
290
0
ФОТО. Энтони Джошуа и Гари Линекер посетили Уимблдонский турнир-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

На матче третьего раунда Уимблдонского турнира 2025 между пятой ракеткой мира Тейлором Фритцем (США) и представителем Испании Алехандро Давидовичем Фокиной присутствовало много звездных ценителей тенниса.

В королевской ложе Центрального корта Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета были замечены: Олимпийский чемпион и чемпион мира в тяжелом весе, британский боксер-профессионал Энтони Джошуа, его промоутер и известный бизнесмен Эдди Хирн, а также легендарный английский форвард, поигравший в сое время за Эвертон, Тоттенхэм Хотспур и Барселону, а ныне спортивный комментатор Гари Линекер.

Неизвестно за кого болели именитые британцы, но на одном из фотоснимков все «залипли» в свои мобильные телефоны.

ФОТО. Эдди Хирн, Энтони Джошуа и Гари Линекер взаимодействуют со своими мобильными телефонами в королевской ложе Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета

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Уимблдон-2025 Тейлор Фритц Алехандро Давидович-Фокина Энтони Джошуа Эдди Хирн Гари Линекер фото
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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