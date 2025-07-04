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  4. Не в пяти сетах! Скрытый претендент на титул Уимблдона уже вышел в 4-й круг
Уимблдон
04 июля 2025, 19:09 | Обновлено 04 июля 2025, 19:18
354
1

Не в пяти сетах! Скрытый претендент на титул Уимблдона уже вышел в 4-й круг

Тейлор Фритц в четырех партиях одолел Алехандро Давидовича Фокину в 1/16 финала

04 июля 2025, 19:09 | Обновлено 04 июля 2025, 19:18
354
1
Не в пяти сетах! Скрытый претендент на титул Уимблдона уже вышел в 4-й круг
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц и Алехандро Давидович Фокина

Пятая ракетка мира в мужском одиночном разряде Тейлор Фритц (США) пробился в четвертый раунд Уимблдонского турнира 2025.

В третьем круге американец в четырех сетах разобрался с представителем Испании Алехандро Давидовичем Фокиной (АТР 27) за 3 часа и 7 минут.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Тейлор Фритц (США) [5] – Алехандро Давидович Фокина (Испания) [26] – 6:4, 6:3, 6:7 (5:7), 6:1

Тейлор мог завершить встречу и в трех партиях, если бы реализовал преимущество с 5:2. Несмотря на отданный тай-брейк и медицинский тайм-аут после девятого гейма в третьем сете из-за проблем с локтем, Фритц разбил оппонентка в четвертой партии.

Фритц впервые на Уимблдоне-2025 выиграл матч не в пяти сетах. Ранее в напряженных поединках он прошел Джованни Мпеши Перрикара и Габриэля Диалло.

Тейлор, на счету которого пять трофеев АТР на траве и которого называют теневым фаворитом на титул мейджора в Лондоне, в 1/8 финала поборется против победителя противостояния Лучано Дардери (Италия, ATP 59) – Джордан Томпсон (Австралия, ATP 44).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Тейлор Фритц Алехандро Давидович-Фокина Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Sit Simurg
А чому він "прихований" ? .. Такий же претендент , як і інші топ-гравці ..
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