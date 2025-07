Чемпионка Уимблдона-2022 покинула мейджор на стадии 1/16 финала

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 11) завершила выступления на Уимблдоне-2025.

В третьем раунде экс-россиянка, которая в 2022 году выиграла трофей слэма в Лондоне, в двух сетах проиграла представительнице Дании Кларе Таусон (WTA 22) за 2 часа и 5 минут.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Клара Таусон (Дания) [23] – Елена Рыбакина (Казахстан) [11] – 7:6 (8:6), 6:3

В первой партии Клара отыграла два сетбола в 10-м гейме на подаче и ушла с 3:5 на тай-брейке.

Это была третья встреча соперниц. Таусон впервые сумела одолеть Рыбакину.

Клара в пятый раз в карьере играет на Уимблдонском турнире и впервые сумела выйти в 1/8 финала. Ранее она ни разу даже не побеждала в основе сетке травяного мейджора.

Следующей соперницей Таусон будет победительница противостояния Ига Свентек – Даниэль Коллинз.

Classy. Composed. Clara. 🤩



Clara Tauson defeats 2022 Ladies' Singles Champion Elena Rybakina 7-6(6), 6-3 to move into the fourth round ⚡️#Wimbledon pic.twitter.com/lT5Fbm54I2