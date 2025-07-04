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ПСЖ
05.07.2025 19:00 - : -
Бавария
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04 июля 2025, 20:25 |
39
0

ПСЖ – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала КЧМ-2025

04 июля 2025, 20:25 |
39
0
ПСЖ – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
колаж Sport.ua

5 июля состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).

Поединок состоится на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Энтони Тейлор из Англии.

В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Реалом».

Видеотрансляция матча будет доступна MEGOGO и Суспільне Спорт.

ПСЖ – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСЖ – Бавария
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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