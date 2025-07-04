ПСЖ – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала КЧМ-2025
5 июля состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Бавария (Германия).
Поединок состоится на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния будет Энтони Тейлор из Англии.
В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Реалом».
Видеотрансляция матча будет доступна MEGOGO и Суспільне Спорт.
ПСЖ – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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