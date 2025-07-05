Украина. Премьер лига05 июля 2025, 06:37 | Обновлено 05 июля 2025, 06:41
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ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к первому спаррингу межсезонья
Соперником столичной команды будет венгерская команда Кишварда
05 июля 2025, 06:37 | Обновлено 05 июля 2025, 06:41
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Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону в австрийском городе Бад-Вальтерсдорф.
Традиционно столичная команда проводит ежедневно по две тренировки на футбольном поле.
4 июля – одно теоретическое и одно практическое занятие.
В субботу, 5 июля, бело-синие проведут первый контрольный матч после летнего перерыва – с венгерской Кишвардой.
ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к первому спаррингу межсезонья
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