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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 06:37 | Обновлено 05 июля 2025, 06:41
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0

ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к первому спаррингу межсезонья

Соперником столичной команды будет венгерская команда Кишварда

05 июля 2025, 06:37 | Обновлено 05 июля 2025, 06:41
111
0
ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к первому спаррингу межсезонья
ФК Динамо

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону в австрийском городе Бад-Вальтерсдорф.

Традиционно столичная команда проводит ежедневно по две тренировки на футбольном поле.

4 июля – одно теоретическое и одно практическое занятие.

В субботу, 5 июля, бело-синие проведут первый контрольный матч после летнего перерыва – с венгерской Кишвардой.

ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к первому спаррингу межсезонья

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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