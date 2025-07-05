Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону в австрийском городе Бад-Вальтерсдорф.

Традиционно столичная команда проводит ежедневно по две тренировки на футбольном поле.

4 июля – одно теоретическое и одно практическое занятие.

В субботу, 5 июля, бело-синие проведут первый контрольный матч после летнего перерыва – с венгерской Кишвардой.

ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к первому спаррингу межсезонья