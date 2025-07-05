Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тренировка Динамо. Контроль мяча, быстрые атаки и завершение
Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 05:41 | Обновлено 05 июля 2025, 06:41
101
0

ФОТО. Тренировка Динамо. Контроль мяча, быстрые атаки и завершение

Столичная команда ведет подготовку в австрийском городе Бад-Вальтерсдорф

05 июля 2025, 05:41 | Обновлено 05 июля 2025, 06:41
101
0
ФОТО. Тренировка Динамо. Контроль мяча, быстрые атаки и завершение
ФК Динамо

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону в австрийском городе Бад-Вальтерсдорф.

В четверг, 3 июля, команда провела две тренировки на футбольном поле. Утренняя началась с разминки с фитнес-резинками, после которой игроки перешли к работе с мячом. После упражнений на контроль в квадратах началась отработка быстрых атак – игра три на три, во время которой игроки были разделены на целых семь групп.

Отдельно занималась группа из семи сборников – Ванат, Брагару, Бражко, Вивчаренко, Михавко, Рубчинский и Яцик. В их отдельной программе – большой объём беговой работы.

Вечернюю тренировку сборники начали в общей группе, приняв участие в разминке, которая в этот раз проходила с участием мячей. Далее команда снова была разделена на группы согласно текущему уровню функциональной подготовки. Основная группа сначала отрабатывала удары головой. Отдельное внимание также было уделено выполнению стандартных положений, а самое динамичное упражнение состоялось в конце тренировки. Его целью была реализация численного преимущества в атаке и игра в меньшинстве в обороне – игроки выбегали от ворот до ворот в быстрые атаки 1 в 1, 2 в 1, 3 в 2 и 4 в 3.

4 июля – одно теоретическое и одно практическое занятие. А в субботу, 5 июля, бело-синие проведут первый контрольный матч после летнего перерыва – с венгерской Кишвардой.

Видеорепортаж

Фотогалерея

По теме:
ВИДЕО. Динамо ведет подготовку к первому спаррингу межсезонья
ЭГИНАЛДУ: «Я рад, что забил гол. Надо отметить доверие тренера»
ЖОТА: «Александрия – это отличный вариант. Украина – прекрасная страна»
тренировка Динамо Киев видео Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига фото
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Палмейрас – Челси – 1:2. Автогол и шедевр от крестовины. Видео голов, обзор
Футбол | 05 июля 2025, 06:15 0
Палмейрас – Челси – 1:2. Автогол и шедевр от крестовины. Видео голов, обзор
Палмейрас – Челси – 1:2. Автогол и шедевр от крестовины. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала клубного чемпионата мира

Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер
Футбол | 04 июля 2025, 12:31 0
Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер
Ошибка, о которой пожалеют. Ямаль помешал Барселоне оформить трансфер

Юный вингер выступил против продажи Марка Касадо

Динамо отказалось от трансфера дорогостоящего бразильца
Футбол | 05.07.2025, 00:59
Динамо отказалось от трансфера дорогостоящего бразильца
Динамо отказалось от трансфера дорогостоящего бразильца
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Теннис | 04.07.2025, 21:33
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
Футбол | 04.07.2025, 07:41
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
03.07.2025, 21:49
Футбол
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
03.07.2025, 23:59
Футбол
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
04.07.2025, 08:18 8
Футбол
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
04.07.2025, 08:47 5
Футбол
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
04.07.2025, 01:08 1
Бокс
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
03.07.2025, 19:24 2
Бокс
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
03.07.2025, 06:15
Бокс
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
03.07.2025, 03:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем