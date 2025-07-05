ФОТО. Тренировка Динамо. Контроль мяча, быстрые атаки и завершение

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону в австрийском городе Бад-Вальтерсдорф.

В четверг, 3 июля, команда провела две тренировки на футбольном поле. Утренняя началась с разминки с фитнес-резинками, после которой игроки перешли к работе с мячом. После упражнений на контроль в квадратах началась отработка быстрых атак – игра три на три, во время которой игроки были разделены на целых семь групп.

Отдельно занималась группа из семи сборников – Ванат, Брагару, Бражко, Вивчаренко, Михавко, Рубчинский и Яцик. В их отдельной программе – большой объём беговой работы.

Вечернюю тренировку сборники начали в общей группе, приняв участие в разминке, которая в этот раз проходила с участием мячей. Далее команда снова была разделена на группы согласно текущему уровню функциональной подготовки. Основная группа сначала отрабатывала удары головой. Отдельное внимание также было уделено выполнению стандартных положений, а самое динамичное упражнение состоялось в конце тренировки. Его целью была реализация численного преимущества в атаке и игра в меньшинстве в обороне – игроки выбегали от ворот до ворот в быстрые атаки 1 в 1, 2 в 1, 3 в 2 и 4 в 3.

4 июля – одно теоретическое и одно практическое занятие. А в субботу, 5 июля, бело-синие проведут первый контрольный матч после летнего перерыва – с венгерской Кишвардой.

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