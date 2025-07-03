Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тренировка Динамо. Силовые упражнения на сборах в Австрии
Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 03:46 | Обновлено 03 июля 2025, 03:50
33
0

ВИДЕО. Тренировка Динамо. Силовые упражнения на сборах в Австрии

Столичная команда ведет подготовку к новому сезону

03 июля 2025, 03:46 | Обновлено 03 июля 2025, 03:50
33
0
ВИДЕО. Тренировка Динамо. Силовые упражнения на сборах в Австрии
ФК Динамо

Киевское «Динамо» продолжает учебно-тренировочные сборы в Австрии.

2 июля оба занятия были насыщены соревновательными игровыми упражнениями с мячом. Утренней тренировке предшествовала активная разминка – тоже с мячами. Она включала упражнения на отработку коротких передач.

Затем игроков ожидала интересная мини-эстафета, во время которой, разделившись на четыре команды, они должны были пасовать друг другу в определенной последовательности, после чего последний игрок каждой команды пробивал в маленькие ворота. Побеждала команда, которая справлялась с заданием быстрее всех.

После этого те же команды соревновались в игре на маленькие ворота. Завершилось занятие мини-турниром на небольшом поле, но уже со стандартными воротами.

ВИДЕО. Тренировка Динамо. Силовые упражнения на сборах в Австрии

По теме:
ФОТО. Тренировка Шахтера в Словении. Разминка, бег, теория, практика
ФОТО. Тренировка Динамо. Насыщенные упражнения и возвращение сборников
Динамо подтвердило, что Царенко продолжит выступления в Польше
Динамо Киев видео Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
Футбол | 03 июля 2025, 03:59 0
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»

Голкипер – об уровне клубного чемпионата мира

Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Футбол | 02 июля 2025, 15:33 6
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному

Парижане уверены, что смогут подписать украинца

ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
Бокс | 02.07.2025, 07:44
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
Он пренебрег Украиной, а после фиаско в Израиле едет в немецкую трясину
Футбол | 02.07.2025, 11:55
Он пренебрег Украиной, а после фиаско в Израиле едет в немецкую трясину
Он пренебрег Украиной, а после фиаско в Израиле едет в немецкую трясину
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Бокс | 02.07.2025, 22:33
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
01.07.2025, 20:13 4
Футбол
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
01.07.2025, 14:47 4
Теннис
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
01.07.2025, 15:30 4
Футбол
Легендарный футболист Реала готов вернуться в клуб
Легендарный футболист Реала готов вернуться в клуб
01.07.2025, 03:30
Футбол
Украина – в лидерах Лиги наций: характер, харизма и мудрость Лосано
Украина – в лидерах Лиги наций: характер, харизма и мудрость Лосано
01.07.2025, 13:42 35
Волейбол
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
01.07.2025, 09:00
Война
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
02.07.2025, 08:26 15
Футбол
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
01.07.2025, 23:32 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем