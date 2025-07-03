Киевское «Динамо» продолжает учебно-тренировочные сборы в Австрии.

2 июля оба занятия были насыщены соревновательными игровыми упражнениями с мячом. Утренней тренировке предшествовала активная разминка – тоже с мячами. Она включала упражнения на отработку коротких передач.

Затем игроков ожидала интересная мини-эстафета, во время которой, разделившись на четыре команды, они должны были пасовать друг другу в определенной последовательности, после чего последний игрок каждой команды пробивал в маленькие ворота. Побеждала команда, которая справлялась с заданием быстрее всех.

После этого те же команды соревновались в игре на маленькие ворота. Завершилось занятие мини-турниром на небольшом поле, но уже со стандартными воротами.

ВИДЕО. Тренировка Динамо. Силовые упражнения на сборах в Австрии