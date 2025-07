Прошлогодняя победительница Уимблдона в 1/16 финала уступила 10-й ракетке

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (Чехия) покинула Уимблдонский турнир 2025.

В третьем раунде чешка, которая в 2024 году выиграла трофей травяного мейджора, уступила 10-й ракетке мира Эмме Наварро из США за 2 часа и 25 минут.

Уимблдон-2025. 1/16 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) [17] – Эмма Наварро (США) [10] – 6:2, 3:6, 4:6

В третьей партии Барбора вызвала врача на корт из-за плохого самочувствия.

Крейчикова и Наварро провели первое очное противостояние. В LIVE-рейтинге WTA Барбора опустилась аж на 77-е место.

Эмма в 1/8 финала слэма в Лондоне поборется против «нейтральной» седьмой сеяной Мирры Андреевой. Наварро на этих соревнованиях также уже успела пройти Петру Квитову и Веронику Кудерметову.

Navarro does it on No.1 Court 👏



The No.10 seed battles with 2024 Ladies' Singles Champion Barbora Krejcikova to win 2-6, 6-3, 6-4 and move into the fourth round ➡️#Wimbledon pic.twitter.com/HAky58YydC