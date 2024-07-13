Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
Барбора Крейчикова в трехсетовом финале обыграла Жасмин Паолини
13 июля состоялся финальный матч на Уимблдоне в женском одиночном разряде.
В поединке за титул встретились представительница Италии Жасмин Паолини (№7 WTA) и чешка Барбора Крейчикова (№32 WTA). Победу праздновала представительница Чехии.
Уимблдон. Финал
Барбора Крейчикова (Чехия) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:2, 2:6, 6:4
Это была вторая встреча теннисисток, первую также выиграла чешка.
Обе спортсменки до этого матча имели за плечами по одному финалу турниров Grand Slam. Жасмин пять недель назад сыграла в финале Ролан Гаррос 2024, Барбора – чемпионка грунтового мейджора в 2021 году.
Интересно, что Крейчикова выиграла оба титула Grand Slam, находясь вне топ-30 мирового рейтинга. В новой редакции мирового рейтинга она поднимется на 10-ю строчку. Паолини обновит личный рекорд, став пятой ракеткой мира.
Крейчикова в полуфинале в статусе андердога выбила главную фаворитку соревнований Елену Рыбакину. Барбора до этого года не заходила в одиночном разряде на Уимблдоне далее 1/8 финала. Но у нее есть два титула в женском парном разряде (2018, 2022).
В прошлом году Уимблдон также выиграла представительница Чехии – Маркета Вондроушова. В этом году она выбыла в первом круге.
Вондроушова и Крейчикова – самые низкорейтинговые теннисситки, который выигрывали Уимблдон в Открытой эре.
Breathtaking. Brilliant. Barbora.— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2024
Barbora Krejcikova is the 2024 Ladies’ Singles Champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/Xz0jjezO89
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Єдине, що псувало мені перегляд цього матчу - це коментар Плачинди з напарницею. І я не про його напівістеричний стиль коментаторства, який вже сприймається як звичне зло. Результат гри повністю залежав від чешки, коли вона переставала помилятися, в Ясмін не було жодних шансів - але цей горе-коментатор десь побачив запас у італійки і "гру на межі" від Барбори. Коли я вже зможу включити теніс на Сетанті без остраху почути купу маячні?