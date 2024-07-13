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Уимблдон
13 июля 2024, 18:05 | Обновлено 13 июля 2024, 18:23
2214
7

Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде

Барбора Крейчикова в трехсетовом финале обыграла Жасмин Паолини

13 июля 2024, 18:05 | Обновлено 13 июля 2024, 18:23
2214
7
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини и Барбора Крейчикова

13 июля состоялся финальный матч на Уимблдоне в женском одиночном разряде.

В поединке за титул встретились представительница Италии Жасмин Паолини (№7 WTA) и чешка Барбора Крейчикова (№32 WTA). Победу праздновала представительница Чехии.

Уимблдон. Финал
Барбора Крейчикова (Чехия) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:2, 2:6, 6:4

Это была вторая встреча теннисисток, первую также выиграла чешка.

Обе спортсменки до этого матча имели за плечами по одному финалу турниров Grand Slam. Жасмин пять недель назад сыграла в финале Ролан Гаррос 2024, Барбора – чемпионка грунтового мейджора в 2021 году.

Интересно, что Крейчикова выиграла оба титула Grand Slam, находясь вне топ-30 мирового рейтинга. В новой редакции мирового рейтинга она поднимется на 10-ю строчку. Паолини обновит личный рекорд, став пятой ракеткой мира.

Крейчикова в полуфинале в статусе андердога выбила главную фаворитку соревнований Елену Рыбакину. Барбора до этого года не заходила в одиночном разряде на Уимблдоне далее 1/8 финала. Но у нее есть два титула в женском парном разряде (2018, 2022).

В прошлом году Уимблдон также выиграла представительница Чехии – Маркета Вондроушова. В этом году она выбыла в первом круге.

Вондроушова и Крейчикова – самые низкорейтинговые теннисситки, который выигрывали Уимблдон в Открытой эре.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Барбора Крейчикова Жасмин Паолини Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 7
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introvert
Чудово, Барбора! Ідеальна демонстрація переваги тенісного інтелекту над силовим і тащильним тенісом. Ідеальна перша партія, перепочинок в другій, з великодушним подарунком інтриги нейтральним глядачам і надії фанам Ясмін, а потім холоднокровний вихід з розкладанням речей по своїм поличкам у третій.
Єдине, що псувало мені перегляд цього матчу - це коментар Плачинди з напарницею. І я не про його напівістеричний стиль коментаторства, який вже сприймається як звичне зло. Результат гри повністю залежав від чешки, коли вона переставала помилятися, в Ясмін не було жодних шансів - але цей горе-коментатор десь побачив запас у італійки і "гру на межі" від Барбори. Коли я вже зможу включити теніс на Сетанті без остраху почути купу маячні?
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+2
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Richard Lewis
Нашим би зіркам повчитися вигравати слеми з-поза меж хоча б Топ-20  Браво, Барбора! 
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+2
Trent78
Крейчикова смогла,а Свитолиной пора второго и завершать
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0
Первый Среди Равных
малій знов не повезло
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0
introvert
Заради справедливості повинен уточнити, що не все на Сетанті настільки безнадійно. Коментар Черненка, детальний і високопрофесійний - як ковток свіжого повітря. Шкода, що сьогодні за мікрофоном був не він. 
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0
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