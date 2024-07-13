Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде

13 июля состоялся финальный матч на Уимблдоне в женском одиночном разряде.

В поединке за титул встретились представительница Италии Жасмин Паолини (№7 WTA) и чешка Барбора Крейчикова (№32 WTA). Победу праздновала представительница Чехии.

Уимблдон. Финал

Барбора Крейчикова (Чехия) – Жасмин Паолини (Италия) – 6:2, 2:6, 6:4

Это была вторая встреча теннисисток, первую также выиграла чешка.

Обе спортсменки до этого матча имели за плечами по одному финалу турниров Grand Slam. Жасмин пять недель назад сыграла в финале Ролан Гаррос 2024, Барбора – чемпионка грунтового мейджора в 2021 году.

Интересно, что Крейчикова выиграла оба титула Grand Slam, находясь вне топ-30 мирового рейтинга. В новой редакции мирового рейтинга она поднимется на 10-ю строчку. Паолини обновит личный рекорд, став пятой ракеткой мира.

Крейчикова в полуфинале в статусе андердога выбила главную фаворитку соревнований Елену Рыбакину. Барбора до этого года не заходила в одиночном разряде на Уимблдоне далее 1/8 финала. Но у нее есть два титула в женском парном разряде (2018, 2022).

В прошлом году Уимблдон также выиграла представительница Чехии – Маркета Вондроушова. В этом году она выбыла в первом круге.

Вондроушова и Крейчикова – самые низкорейтинговые теннисситки, который выигрывали Уимблдон в Открытой эре.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine