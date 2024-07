Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде

11 июля состоялись полуфинальные матчи на Уимблдоне в женском одиночном разряде.

Во втором поединке игрового дня чешка Барбора Крейчикова (№32 WTA) переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (№4 WTA).

Уимблдон. 1/2 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 6:3, 6:4

Это была 3-я встреча теннисисток, побеждала только чешка.

Для Крейчиковой это будет второй финал турнира Grand Slam в одиночном разряде. В 2021-м она выиграла Ролан Гаррос.

В финальном раунде Барбора сыграет с итальянкой Жасмин Паолини (№7 WTA).

В 1/4 финала Рыбакина выбила Элину Свитолину.

