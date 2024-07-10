Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Элина в двух сетах уступила Елене Рыбакиной из Казахстана
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) завершила выступления на Уимблдоне.
В матче 1/4 финала 21-я сеяная украинка проиграла представительнице Казахстана Еленой Рыбакиной (№4 WTA).
Уимблдон. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 2:6
Это была 5-я встреча теннисисток, украинка проиграла третий поединок.
Свитолина в третий раз сыграла в 1/4 финала на Уимблдонском турнире и впервые проиграла на этой стадии. Ее лучшим достижением на травяном мейджоре является полуфинал (2019, 2023).
Элина не смогла защитить прошлогодний полуфинал и после завершения турнира опустится на 30-ю позицию в мировом рейтинге.
В следующем раунде Елена сыграет с Аленой Остапенко (№14 WTA) или Барборой Крейчиковой (№32 WTA). В 2022 году Рыбакина стала чемпионкой Уимблдона, обыграв в финале Онс Жабер, которую в этом году остановила Свитолина.
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