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  4. Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Уимблдон
10 июля 2024, 16:37 | Обновлено 10 июля 2024, 16:46
1042
11

Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне

Элина в двух сетах уступила Елене Рыбакиной из Казахстана

10 июля 2024, 16:37 | Обновлено 10 июля 2024, 16:46
1042
11
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) завершила выступления на Уимблдоне.

В матче 1/4 финала 21-я сеяная украинка проиграла представительнице Казахстана Еленой Рыбакиной (№4 WTA).

Уимблдон. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 2:6

Это была 5-я встреча теннисисток, украинка проиграла третий поединок.

Свитолина в третий раз сыграла в 1/4 финала на Уимблдонском турнире и впервые проиграла на этой стадии. Ее лучшим достижением на травяном мейджоре является полуфинал (2019, 2023).

Элина не смогла защитить прошлогодний полуфинал и после завершения турнира опустится на 30-ю позицию в мировом рейтинге.

В следующем раунде Елена сыграет с Аленой Остапенко (№14 WTA) или Барборой Крейчиковой (№32 WTA). В 2022 году Рыбакина стала чемпионкой Уимблдона, обыграв в финале Онс Жабер, которую в этом году остановила Свитолина.

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Элина Свитолина Елена Рыбакина Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 11
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Raien
Нема подачі – нема успіхів. Маєш подачу – маєш титули. Старо як світ...
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+3
C.Пеклов
Якась неготова до матчу Еля сьогодні,ні морально,ні фізічно.Гаель це не ти ?Як би там нібуло,дякую Еліні за гру на турнірі,вона краща серед наших.
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+2
Nordenus
Без шансов, все ожидаемо к сожалению
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+2
sirjoga
Ще пощастило, що на Паоліні не попала, та б не панькалась як Лєнка-ковбаса
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+1
Stanislav Matusevych
Що там ми до матчу не казали, а по факту просто різний рівень гравців. Як Еліна не намагалася, а коли Рибакіна грає добре, на траві шансів фактично немає. Небагато проти неї шансів буде й у наступних суперниць. Перед чвертьфіналами було відчуття, що кубок кацапці вже можна вручати, зараз воно лише посилюється.
Щодо Еліни, нічого нового. 11 чвертьфіналів Шоломів, жодного навіть виходу у фінал, не кажучи вже про титул. Все, що казав раніше про шанси наших тенісисток на Шолом, залишається сталим.
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+1
aleks8-48
Проти лому поки-що нема рийому. 
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+1
introvert
На жаль, не вдалося взяти приклад з Магучіх і стрибнути вище голови. Лише це могло стати запорукою успіху Еліни, коли у Рибакіної йде гра.
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+1
Alehandro
Еліна, на жаль, не здивувала. Замість того, щоб якось гасити агресію суперниці, ввязувалась у безперспективні перестрілки. Та і різниця у подачі занадто суттєва - на траві і цього достатньо.
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0
Обсервер Влад
Якась безвольна була сьогодні гра у Світоліної, на відчепись... Тому цілком заслужена і переконлива перемога Риби.
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0
Vitason
Дуже потужно рибакіна зіграла,подача і сильні удари під задню лінію ось чим взяла росіянка
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0
dudigo78
Це називається дивишся сітку, бачиш в якому раунді рибакіна і розумієш, що це кінцева
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0
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