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Уимблдон
06 июля 2024, 20:05 | Обновлено 06 июля 2024, 20:18
3046
18

Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024

Элина разобралась с Онс Жабер в 3-м раунде травяного мейджора

06 июля 2024, 20:05 | Обновлено 06 июля 2024, 20:18
3046
18
Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024.

В 3-м раунде украинка в двух сетах переиграла 10-ю ракетку мира Онс Жабер (Тунис), которая последние два года играла в финалах на этих кортах.

Уимблдон-2024. 1/16 финала

Онс Жабер (Тунис) [10] – Элина Свитолина (Украина) [21] – 1:6, 6:7 (4:7)

Это была 4-я встреча соперников. Элина выиграла 2-й очный поединок, счет стал равным – 2:2.

В 4-м раунде травяного мейджора Свитолина сыграет против Ван Синьюй (Китай, WTA 42), которая ранее одолела Хэрриет Дарт (Великобритания, WTA 100) – 2:6, 7:5, 6:3.

Элина впервые с июля прошлого года выиграла у представительницы топ-10 рейтинга WTA. Тогда Свитолина обыграла Игу Свентек в 1/4 финала Уимблдона.

Свитолина в четвертый раз выступит во второй неделе Уимблдонского турнира. Ее лучший результат – полуфиналы в 2019 и 2023 годах.

Элина – единственная представительница Украины в одиночном разряде Уимблдона, которая продолжает выступления. Ранее 3-й раунд соревнований не сумели преодолеть Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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Элина Свитолина Онс Жабер Уимблдон-2024 выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 18
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Stanislav Matusevych
Класний матч від Еліни. Майже безпомилковий перший сет традиційно призвів до того, що Жабер засмикалася і наробила купу невимушених з улюбленого форхенду. Друга партія була складнішою, але й там у вирішальні моменти Еліна відіграла чітко, а Жабер змазала вінерсовий форхенд на сетболі. Десь приблизно на такий перебіг матчу з Жабер я й сподівався одразу після жеребкування. Класу-то тиснути на гарматниць у Еліни вистачає, проблема в тому, що стабільності давно нема. 
Тепер головне - так само сконцентровано підійти до гри з китаянкою. Там вже Еліна буде фавориткою.
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+9
introvert
Зізнаюсь, приємно здивований сьогоднішнім тенісом Еліни. Мабуть, не я один. Налаштувалась на матч, на суперницю, і в результаті в неї виходило практично усе. Якісно додала в більшості компонентів гри. Жабер, щоправда, теж приємно здивувала - кількістю невимушених помилок) Ну що ж, активна допомога з боку суперниці - завжди приємний бонус.
В матчі з китаянкою фавориткою буде вже сама Еліна, тож головне, щоб цей факт її не розхолодив.
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+9
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andrian311
Вітання! Як і очікувалось, а все та ж Світоліна заходить далі за всіх на мейджорах! Наступний матч не загадуємо, а просто побажаємо успіху)
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+8
C.Пеклов
ЕЛІНА!ти супер!Справжня українська топ-тенісистка!Браво!
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+6
u6464u
Наша найкраща тенісистка підтвердила свій статус, з перемогою , але вкінці матчу було видно що проблем у Еліни хватає .
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+4
Vlad Holl
З перемогою ! Жабер не в найкращому стані , але це не принижує перемогу Еліни. Все чітко , зібрано і відповідально. Удачі !
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+4
Alehandro
Молодчинка! Під кінець перша подача кудись зникла, але вистачило концентрації і таки дотиснула
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+4
C.Пеклов
В 2 сеті у Еліни не пішла 1 подача.Так вона за рахунок 2 подачі виграла майже всі свої очки й 2сет!Успіху в наступних матчах!
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+3
Leonidas B
Мабуть найкращий матч Еліни на Уімблдоні, як кажуть, боже яка краса!. Сподіваємося на відповідний настрій і на наступну гру,  розслаблятися не варто.
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+3
introvert
Чим Еліна завжди відрізнялася від наших "перспективних" - це якістю подачі. Сьогодні вона працювала чудово, і не лише вона.
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+3
Vlad Holl
А там орчиха Путін -цева з Казахстану Свьонтек тягає як хоче.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Fdail
Ну молодчинка.  Потужно, якісно, чітко, тільки так грати з такими нестабільними суперницями . Якщо не розслаблятися й продовжувати показувати такий рівень, то четвертьфінал буде лише мінімумом  для Елі.
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+2
introvert
Там у паралельному матчі може відбутися головний апсет дня, а то й турніру. Ех, Іга, Іга...
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+1
Pavel_i_CO
Красуня!!! Далі ноунеймна китаянка. Але не можна розслаблятися, бо це вже етап топ-16
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0
sahka1981
Молодець! З перемогою!!!
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0
Muskrat2
А де перша ракетка України?
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-4
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