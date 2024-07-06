Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024.

В 3-м раунде украинка в двух сетах переиграла 10-ю ракетку мира Онс Жабер (Тунис), которая последние два года играла в финалах на этих кортах.

Уимблдон-2024. 1/16 финала

Онс Жабер (Тунис) [10] – Элина Свитолина (Украина) [21] – 1:6, 6:7 (4:7)

Это была 4-я встреча соперников. Элина выиграла 2-й очный поединок, счет стал равным – 2:2.

В 4-м раунде травяного мейджора Свитолина сыграет против Ван Синьюй (Китай, WTA 42), которая ранее одолела Хэрриет Дарт (Великобритания, WTA 100) – 2:6, 7:5, 6:3.

Элина впервые с июля прошлого года выиграла у представительницы топ-10 рейтинга WTA. Тогда Свитолина обыграла Игу Свентек в 1/4 финала Уимблдона.

Свитолина в четвертый раз выступит во второй неделе Уимблдонского турнира. Ее лучший результат – полуфиналы в 2019 и 2023 годах.

Элина – единственная представительница Украины в одиночном разряде Уимблдона, которая продолжает выступления. Ранее 3-й раунд соревнований не сумели преодолеть Марта Костюк и Даяна Ястремская.