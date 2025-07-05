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  4. Лунин без слов отреагировал на трагическую смерть звезды Ливерпуля
Англия
05 июля 2025, 18:47 | Обновлено 05 июля 2025, 19:19
507
0

Лунин без слов отреагировал на трагическую смерть звезды Ливерпуля

Диогу Жота скончался в 28 лет

05 июля 2025, 18:47 | Обновлено 05 июля 2025, 19:19
507
0
Лунин без слов отреагировал на трагическую смерть звезды Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Форвард «Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, в котором 28-летний футболист «Ливерпуля» находился со своим 26-летним братом Андре Силвой, слетел с дороги и загорелся.

На смерть известного футболиста отреагировал звезда сборной Украины Андрей Лунин, который защищает цвета мадридского клуба «Реал».

«🙏», – лаконично отреагировал украинский вратарь, выставив соответствующий сторис в Инстаграме.

Форвард выступал за английский «Ливерпуль» с 2020 года, до этого играл за «Порту» и «Вулверхэмптон». В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

ФОТО. Лунин без слов отреагировал на трагическую смерть звезды Ливерпуля

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Ливерпуль сборная Португалии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Диогу Жота Реал Мадрид Андрей Лунин смерть
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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