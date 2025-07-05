«Не все еще налажено». Пресс-конференций Ковача перед игрой с Реалом

Хорватский тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач дал пресс-конференцию перед четвертьфиналом клубного чемпионата мира с мадридским «Реалом»:

– О составе команды:

– Все игроки, которые до сих пор входили в состав, готовы к игре, за исключением Джоба Беллингхэма, который дисквалифицирован.

– О «Реале» под руководством Хаби Алонсо:

– Мы все понимаем, что завтра на поле выйдут игроки мирового уровня. Очевидно, что Хаби использует ту же систему, что и в «Байере». Мы также видим похожую интенсивность — в прессинге, после потери мяча и с мячом. Мы можем распознать те же схемы, что и в «Байере». Это ясно показывает, насколько Хаби верит в этот стиль, и он, несомненно, будет продолжать укреплять его в «Реале». Я уже видел много хорошего в их игре, и мы постараемся не дать им играть так, как они хотят.

– О подготовке своих игроков к четвертьфиналу:

– У нас много молодых игроков. Они здесь, чтобы научиться играть в крупных турнирах. Наши опытные игроки привыкли к важным матчам — два года назад они играли в финале Лиги чемпионов. Они знают, что значит играть против «Реала». Мы здесь аутсайдеры, но хотим показать себя с лучшей стороны. И мы верим, что сможем выйти в следующий раунд.

– О том, в какой фазе находится «Реал Мадрид» под руководством нового тренера:

– Он тренирует команду всего три недели, поэтому, конечно, не все еще налажено. Но уже видно, что игроки принимают его, и качество игры невероятное. Но мы тоже не так давно вместе. Нам еще есть над чем работать и что улучшать. Надеюсь, мы сможем постоянно давать бой сопернику. Мы знаем, что «Реал» любит владеть мячом. Конечно, нам тоже нужно владеть мячом, иначе при такой жаре будет тяжело. Мы настроены позитивно, ребята готовы. Они знают о сопернике все, так что завтра нам просто нужно играть от души.

– О поражении со счетом 5:2 от «Реала» в групповом этапе Лиги чемпионов:

– Я помню, что первый тайм был отличным, но, к сожалению, «Боруссия» проиграла второй. Но это был выездной матч в Мадриде, а завтра мы будем играть на нейтральной территории, хотя многие болельщики будут поддерживать «Реал». Сейчас у нас два разных тренера. Два разных подхода: мы теперь играем с тремя защитниками, как и «Реал». За исключением нескольких игроков, которые остались на поле, этот матч не имеет ничего общего с тем. Поэтому нельзя проводить никаких параллелей.

– О подходе к игре:

– Когда играешь в футбол на высоком уровне, матч проходит через разные фазы. Иногда мяч у соперника, иногда у тебя – иногда доминируешь ты, иногда они. Так будет и завтра. Мы просто должны убедиться, что сможем выдержать давление. Когда мяч у нас, мы должны использовать эти фазы, чтобы проявить креативность и заставить их гнаться за нами. Мы определенно хотим владеть мячом, и именно так мы будем играть завтра.

– О давление в играх против таких команд, как «Реал Мадрид»:

– Игроки уже знают, на что они способны: из последних 12 матчей мы выиграли десять и два сыграли вничью. Это означает, что у нас высокая самооценка. И она нам нужна, когда мы играем против такой команды, как «Реал Мадрид». Мы закончили сезон, провели тяжелые матчи, встретились с сильными соперниками, и я уверен, что мы можем составить конкуренцию любому. Это хорошая причина для меня верить в своих игроков. Они точно знают, что нужно для выступления на высшем уровне, и у нас есть реальный шанс выиграть этот матч .

Четвертьфинал клубного чемпионата мира между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» состоится 5 июля в 23:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо дал пресс-конференцию перед игрой с дортмундской «Боруссией».