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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 15:31 |
206
0

«Еще рано говорить». Пресс-конференция Алонсо перед игрой с Боруссией Д

Испанский коуч дал несколько комментариев перед четвертьфиналом КЧМ

05 июля 2025, 15:31 |
206
0
«Еще рано говорить». Пресс-конференция Алонсо перед игрой с Боруссией Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо дал пресс-конференцию перед четвертьфиналом клубного чемпионата мира с дортмундской «Боруссией»:

– О Диогу Жоте

– Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования семьям Диого и Андре Силвы. Это очень печальная новость для всех, и мы начали день с чувством, которое заставляет задуматься. Что касается матча, то мы в порядке. Мы хотим двигаться дальше, и следующий шаг – Дортмунд, одна из лучших команд Европы. Это будет напряженный матч, и нам нужно выступить на высоком уровне.

– О том, сможет ли Килиан Мбаппе выйти в стартовом составе

– Он чувствует себя лучше и последние три дня хорошо тренировался. Решение примем завтра утром.

– О том, готов ли он «поставить на кон свою тренерскую лицензию», как Анчелотти

– Когда Анчелотти сказал это, он уже достиг в своей карьере такого, что мог себе это позволить! Я только начинаю, я не могу пойти на такой риск. Но я могу сказать, что Феде Вальверде забьет много голов.

– О игре с тремя защитниками

– Время становится все более ограниченным. Я думаю, что Чуамени может быть гибридным, в одной фазе играя одним образом, а в другой — другим, и это разнообразие дает нам больше альтернатив.

– О роли Орельена Чуамени

– Я много раз видел его в действии, но в конце концов нужно познакомиться с ним поближе.

У него есть способность адаптироваться, он очень умный, когда дело доходит до понимания концепций. Его позиция очень важна для меня, чтобы быть сильным в середине.

–​​​​​​​ О вариантах в нападении

– Я рассчитываю на всех троих. Эндрик восстанавливается, но, конечно, мы рассчитываем на него. Мы не планируем состав, мы ищем немедленных результатов. Решения будем принимать позже.

–​​​​​​​ О том, нужны ли в футболе тайм-ауты

– Я не знаю, был бы я за или против элементов, которые нарушают ход игры... это нужно обдумать. Я не говорю «нет», но в нормальных условиях не знаю, будет ли это лучшим решением.

–​​​​​​​ О возвращении игроков после травм

– Состав команды останется прежним. Камавинга чувствует себя лучше, но на завтра еще рано говорить. Милитао и Карвахаль вернулись к тренировкам.

–​​​​​​​ О предсезонной подготовке

– После Клубного чемпионата мира нам всем понадобится отдых, а затем мы вернемся к тренировкам в Вальдебебасе. Мы не будем проводить сборы за границей. График будет сокращен, и решения уже приняты вместе с игроками.

О Родриго Гоесе

– Вчера я разговаривал с Родриго, он настроен позитивно, полон энтузиазма и готов выйти на поле, когда это будет необходимо.

–​​​​​​​ О физической форме Феде Вальверде

– У Феде было небольшое недомогание, но к завтрашнему дню он хорошо восстановился.

Четвертьфинал клубного чемпионата мира между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» состоится 5 июля в 23:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедшее предложение по одному из фаворитов на «Золотой мяч».

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Боруссия Дортмунд клубный чемпионат мира по футболу пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: Managing Madrid
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