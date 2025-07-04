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  4. Две украинки идут дальше. Определены все участницы 1/16 финала Уимблдона
Уимблдон
04 июля 2025, 06:25 |
925
0

Две украинки идут дальше. Определены все участницы 1/16 финала Уимблдона

3 июля прошли матчи второго раунда в нижней части сетки: победа Ястремской и поражение Стародубцевой

04 июля 2025, 06:25 |
925
0
Две украинки идут дальше. Определены все участницы 1/16 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

3 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоялись матчи второго раунда в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в трех сетах добыла волевую победу над Анастасией Захаровой и далее поборется против испанки Джессики Бузас Манейро, которая прошла Софию Кенин.

Еще одна представительница Украины Юлия Стародубцева потерпела поражение от Людмилы Самсоновой. Следующей соперницей «нейтралки» будет Дарья Касаткина. Новоиспеченная австралийка выбила Ирину Камелию Бегу.

Действующая чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова в трех сетах сломила сопротивление Кэролайн Доулхайд. Чешка в третьем круге встретится с 10-й ракеткой мира Эммой Наварро. Американка в своем поединке второго раунда одолела Веронику Кудерметову.

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Турчанка Зейнеп Сонмез после победы над Ван Синьюй стала первой представительницей своей страны, которой удалось добраться до 1/16 финала травяного мейджора. За выход в четвертый раунд она сыграет против Екатерины Александровой – 18-я сеяная обыграла Сюзан Ламенс.

Олимпийская чемпионка 2020 года Белинда Бенчич разобралась с Эльзой Жакемо и далее встретится с Элизабеттой Коччаретто. Итальянка во втором круге переиграла Кэти Волынец.

Четвертая ракетка мира Ига Свентек после проигранного первого сета Кэти Макналли сумела оформить камбек. Далее полька сыграет с Даниэль Коллинз, которая выбила Веронику Эрьявец.

23-я сеяная Клара Таусон справилась с Анной Калинской. Следующей оппоненткой представительницы Дании будет победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина – казахстанка в 1/32 финала обыграла Марию Саккари.

В еще одном поединке 1/16 финала Уимблдона-2025 в нижней части сетки сойдутся Мирра Андреева и Хэйли Баптист. «Нейтралка» выиграла у Лючии Бронцетти, а американка одолела Викторию Мбоко.

Днем ранее на Уимблдоне состоялись встречи второго круга в верхней части сетки, по итогам которых, в частности, пробилась первая ракетка Украины Элина Свитолина.

4 июля на слэме в Лондоне пройдут поединки 1/16 финала в верхней части сетки.

Уимблдон-2025. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Эмма Радукану
Элизе Мертенс [24] – Элина Свитолина [14]

Солана Сиерра [LL] – Кристина Букша
Лаура Зигемунд – Мэдисон Киз [6]

Камилла Рахимова – Линда Носкова [30]
Далма Галфи – Аманда Анисимова [13]

Диан Парри [Q] – Сонай Картал
Анастасия Павлюченкова – Наоми Осака

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [7] – Хэйли Баптист
Барбора Крейчикова [17] – Эмма Наварро [10]

Зейнеп Сонмез – Екатерина Александрова [18]
Белинда Бенчич – Элизабетта Коччаретто

Ига Свентек [8] – Даниэль Коллинз
Клара Таусон [23] – Елена Рыбакина [11]

Дарья Касаткина [16] – Людмила Самсонова [19]
Джессика Бузас Манейро – Даяна Ястремская

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Уимблдон-2025 Мирра Андреева Лючия Бронцетти Хейли Баптист Виктория Мбоко Барбора Крейчикова Кэролайн Доулхайд Вероника Кудерметова Эмма Наварро Ван Синьюй Зейнеп Сонмез Сюзан Ламенс Екатерина Александрова Эльза Жакемо Белинда Бенчич Кэти Волынец Элизабетта Коччаретто Ига Свёнтек Кэти Макнелли Даниэль Коллинз Вероника Эрьявец Клара Таусон Анна Калинская Мария Саккари Елена Рыбакина Дарья Касаткина Ирина-Камелия Бегу Юлия Стародубцева Людмила Самсонова София Кенин Джессика Бузас Манейро Анастасия Захарова Даяна Ястремская Арина Соболенко Эмма Радукану Элизе Мертенс Элина Свитолина Солана Сиерра Кристина Букша Лаура Зигемунд Мэдисон Киз Камилла Рахимова Линда Носкова Далма Галфи Аманда Анисимова Диан Парри Сонай Картал Анастасия Павлюченкова Наоми Осака
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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