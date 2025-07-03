Обидчица Костюк вылетела с Уимблдона во 2-м раунде от Коллинз за 53 минуты

54-я ракетка мира из США Даниэль Коллинз (WTA 54) вышла в третий раунд Уимблдонского турнира 2025.

В 1/32 финала американка в двух сетах за 54 минуты разобралась с Вероникой Эрьявец (Словения, WTA 171).

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Даниэль Коллинс (США) – Вероника Эрьявец (Словения) [Q] – 6:4, 6:1

Это был первая встреча соперниц.

Эрьявец на Уимблдоне стартовала с квалификации, а в первом круге основной сетки прошла украинку Марту Костюк.

Коллинз в первом раунде выбила Камилу Осорио, а далее поборется против победительницы противостояния Ига Свентек – Кэти Макналли.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine