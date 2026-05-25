  Вторая ракетка Рыбакина стартовала на Ролан Гаррос и вышла на Стародубцеву
25 мая 2026, 15:52 | Обновлено 25 мая 2026, 16:21
Вторая ракетка Рыбакина стартовала на Ролан Гаррос и вышла на Стародубцеву

Представительница Казахстана не оставила шансов Веронике Эрьявец в первом круге слэма

25 мая 2026, 15:52 | Обновлено 25 мая 2026, 16:21
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) стала соперницей украинской теннисистки Юлии Стародубцевой (WTA 55) в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом раунде казахстанка в двух сетах разгромила квалифайера Веронику Эрьявец (Словения, WTA 84) за 1 час и 16 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Вероника Эрьявец (Словения) – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 2:6, 2:6

Рыбакина впервые сыграла против Эрьявец.

Елена седьмой год подряд успешно начинает выступления на Ролан Гаррос. Ее лучшим результатом в Париже является стадия 1/4 финала в 2021 и 2024 годах.

Ранее Стародубцева ни разу не играла против Рыбакиной. Их поединок состоится в среду.

