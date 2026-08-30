Паолини первой одержала победу на US Open 2026 и ждет матча Ястремской

20-я ракетка мира Жасмин Паолини из Италии успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2026, первой одержав победу в женском одиночном разряде.

В первом раунде итальянка в трех сетах переиграла представительницу Словении Веронику Эрьявец (WTA 106) за 1 час и 47 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Жасмин Паолини (Италия) [19] – Вероника Эрьявец (Словения) – 6:3, 3:6, 6:4

Это было первое очное противостояние соперниц.

Во втором круге американского мейджора Паолини сыграет против победительницы поединка Лукреция Стефанини – Даяна Ястремская.

Жасмин в 10-й раз выступает на US Open и в четвертый раз вышла во второй раунд. Ее лучшим результатом в Нью-Йорке является стадия 1/8 финала в 2024 году.