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  4. Паолини первой одержала победу на US Open 2026 и ждет матча Ястремской
US Open
30 августа 2026, 19:56 |
171
0

Паолини первой одержала победу на US Open 2026 и ждет матча Ястремской

В первом раунде мейджора Жасмин в трех сетах переиграла Веронику Эрьявец

30 августа 2026, 19:56 |
171
0
Паолини первой одержала победу на US Open 2026 и ждет матча Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини
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20-я ракетка мира Жасмин Паолини из Италии успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2026, первой одержав победу в женском одиночном разряде.

В первом раунде итальянка в трех сетах переиграла представительницу Словении Веронику Эрьявец (WTA 106) за 1 час и 47 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Жасмин Паолини (Италия) [19] – Вероника Эрьявец (Словения) – 6:3, 3:6, 6:4

Это было первое очное противостояние соперниц.

Во втором круге американского мейджора Паолини сыграет против победительницы поединка Лукреция Стефанини – Даяна Ястремская.

Жасмин в 10-й раз выступает на US Open и в четвертый раз вышла во второй раунд. Ее лучшим результатом в Нью-Йорке является стадия 1/8 финала в 2024 году.

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Жасмин Паолини Вероника Эрьявец US Open 2026 Даяна Ястремская Лукреция Стефанини
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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