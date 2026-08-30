Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини. Прогноз на матч 1/64 финала US Open
US Open
30 августа 2026, 12:35 | Обновлено 30 августа 2026, 12:36
494
0

Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини. Прогноз на матч 1/64 финала US Open

Поединок 1-го раунда Открытого чемпионата США начнется ориентировочно в 20:00

30 августа 2026, 12:35 | Обновлено 30 августа 2026, 12:36
494
0
Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини. Прогноз на матч 1/64 финала US Open
Instagram. Даяна Ястремская
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

30 августа матч первого круга на US Opеn 2026 проведут Даяна Ястремская (WTA 112) и Лукреция Стефанини (WTA 119).

Поединок первого раунда 1/64 финала Открытого чемпионата США начнется ориентировочно в 20:00 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером BETKING анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка проводит плохой для себя сезон, всего 15 побед в 35 играх и потеря 85 позиций в рейтинге, из-за чего теннисистка выпала из первой сотни. На харде Ястремская выиграла всего 6 матчей из 17. Основным успехом стал выигранный трофей WTA 125 в Парме.

На последних двух турнирах Даяна проигрывала свои стартовые матчи, в Цинциннати провалилась против ветеранки Татьяны Марии – 1:6, 2:6. В Монтеррее не смогла пройти Джанис Тджен – 6:2, 3:6, 6:7, хоть и вела 4:1 в последней партии.

Лучшим результатом Ястремской на US Opеn был третий круг, спортсменка еще способна показывать теннис высокого уровня, но ее форма и психологическое состояние вызывают немало вопросов. Во втором круге украинка может потенциально сыграть с победителем пары Ерьявец – Паолини.

Лукреция Стефанини

Итальянку успешной теннисисткой не назвать, в 28 лет она максимум поднималась на 99-ю строчку. Стефанини часто играет на турнирах ITF, один из них она выиграла в текущем сезоне.

Спортсменка дебютирует в основной сетке Открытого чемпионата США, квалификацию она прошла уверенно, вначале одолев турчанку Аксу – 6:2, 6:3, а потом американок Бренгл – 6:2, 6:3 и Пареха – 6:4, 6:3.

Итальянка набрала хорошую форму, выиграв 6 матчей из последних семи, хотя стоит отметить, что пять встреч прошли в квалификациях турниров.

Прогноз

Никогда ранее теннисистки между собой не играли, а в предстоящей битве украинка считается фаворитом. Ястремская однозначно выше классом, ей не надо показывать феноменальный теннис, чтоб пройти такую спортсменку.

Украинка может сама отдать победу из-за большого количество ошибок. Я рискну взять здесь чистую победу Даяны за 1,71.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
30.08.2026 -
20:00
Лукреция Стефанини
Победа Ястремской 1.71 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Платформа прогнозов выходит на новый уровень. Доступ к 300 тысячам матчей
Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Сторм Хантер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Лукреция Стефанини US Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумие в Лондоне. Статистика ударов Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича
Бокс | 30 августа 2026, 02:37 10
Безумие в Лондоне. Статистика ударов Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича
Безумие в Лондоне. Статистика ударов Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича

Британский боксер нанес больше ударов, был точнее, но потерпел сенсационное поражение

Турнирная таблица УПЛ. Карпаты стали лидером, Полесье догнало Шахтер
Футбол | 30 августа 2026, 06:23 8
Турнирная таблица УПЛ. Карпаты стали лидером, Полесье догнало Шахтер
Турнирная таблица УПЛ. Карпаты стали лидером, Полесье догнало Шахтер

Сыграна половина матчей 4-го тура Украинской Премьер-лиги

ВИДЕО. Костюк провела длительный спарринг с Йович на кортах US Open 2026
Теннис | 27.08.2026, 17:12
ВИДЕО. Костюк провела длительный спарринг с Йович на кортах US Open 2026
ВИДЕО. Костюк провела длительный спарринг с Йович на кортах US Open 2026
Мудрик определился, где продолжит свою карьеру
Футбол | 30.08.2026, 08:12
Мудрик определился, где продолжит свою карьеру
Мудрик определился, где продолжит свою карьеру
ФОТО. «Дальше, пожалуйста». Магучих отреагировала на неудачный этап БЛ
Другие виды | 30.08.2026, 07:01
ФОТО. «Дальше, пожалуйста». Магучих отреагировала на неудачный этап БЛ
ФОТО. «Дальше, пожалуйста». Магучих отреагировала на неудачный этап БЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Челси объяснили, за что отстранили Мудрика от основной команды
В Челси объяснили, за что отстранили Мудрика от основной команды
29.08.2026, 00:32 4
Футбол
Поставлена точка в трансфере Трубина в культовый клуб АПЛ
Поставлена точка в трансфере Трубина в культовый клуб АПЛ
29.08.2026, 09:33 7
Футбол
Мудрик выбрал себе новый клуб. Известна позиция Челси
Мудрик выбрал себе новый клуб. Известна позиция Челси
30.08.2026, 07:02 10
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Мне не стоит так говорить об Усике»
Мозес ИТАУМА: «Мне не стоит так говорить об Усике»
29.08.2026, 06:32 2
Бокс
Итауму вынесли на носилках после поражения от Филипа Хрговича в Лондоне
Итауму вынесли на носилках после поражения от Филипа Хрговича в Лондоне
30.08.2026, 02:07 15
Бокс
Ассист Ваната, дебют Пищура! Жирона покуражилась в Испании
Ассист Ваната, дебют Пищура! Жирона покуражилась в Испании
30.08.2026, 00:30 2
Футбол
Шокировали фаворита. Сборная Украины в Риге обыграла Грецию
Шокировали фаворита. Сборная Украины в Риге обыграла Грецию
28.08.2026, 21:00 45
Баскетбол
Игрок Шахтера: «Не понимаю, как нам выбрали соперников в Лиге чемпионов»
Игрок Шахтера: «Не понимаю, как нам выбрали соперников в Лиге чемпионов»
29.08.2026, 05:26 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем