Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини. Прогноз на матч 1/64 финала US Open

30 августа матч первого круга на US Opеn 2026 проведут Даяна Ястремская (WTA 112) и Лукреция Стефанини (WTA 119).

Поединок первого раунда 1/64 финала Открытого чемпионата США начнется ориентировочно в 20:00 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером BETKING анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка проводит плохой для себя сезон, всего 15 побед в 35 играх и потеря 85 позиций в рейтинге, из-за чего теннисистка выпала из первой сотни. На харде Ястремская выиграла всего 6 матчей из 17. Основным успехом стал выигранный трофей WTA 125 в Парме.

На последних двух турнирах Даяна проигрывала свои стартовые матчи, в Цинциннати провалилась против ветеранки Татьяны Марии – 1:6, 2:6. В Монтеррее не смогла пройти Джанис Тджен – 6:2, 3:6, 6:7, хоть и вела 4:1 в последней партии.

Лучшим результатом Ястремской на US Opеn был третий круг, спортсменка еще способна показывать теннис высокого уровня, но ее форма и психологическое состояние вызывают немало вопросов. Во втором круге украинка может потенциально сыграть с победителем пары Ерьявец – Паолини.

Лукреция Стефанини

Итальянку успешной теннисисткой не назвать, в 28 лет она максимум поднималась на 99-ю строчку. Стефанини часто играет на турнирах ITF, один из них она выиграла в текущем сезоне.

Спортсменка дебютирует в основной сетке Открытого чемпионата США, квалификацию она прошла уверенно, вначале одолев турчанку Аксу – 6:2, 6:3, а потом американок Бренгл – 6:2, 6:3 и Пареха – 6:4, 6:3.

Итальянка набрала хорошую форму, выиграв 6 матчей из последних семи, хотя стоит отметить, что пять встреч прошли в квалификациях турниров.

Прогноз

Никогда ранее теннисистки между собой не играли, а в предстоящей битве украинка считается фаворитом. Ястремская однозначно выше классом, ей не надо показывать феноменальный теннис, чтоб пройти такую спортсменку.

Украинка может сама отдать победу из-за большого количество ошибок. Я рискну взять здесь чистую победу Даяны за 1,71.