Впервые в истории в третьем раунде Уимблдона сыграет теннисистка из Турции

23-летняя турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 88) пробилась в третий раунд Уимблдонского турнира 2025.

В 1/32 финала Сонмез в двух сетах переиграла финалистку пятисотника в Берлине Ван Синьюй (Китай, WTA 32) за 1 час и 56 минут.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Ван Синьюй (Китай) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 5:7, 5:7

Это была первая встреча соперниц.

Сонмез стала первой представительницей Турции, которой удалось выйти в третий круг Уимблдона (включая мужской одиночный разряд). Также Зейнеп впервые в карьере играет в основной сетке травяного мейджора в Лондоне.

На старте слэма она переиграла Жаклин Кристиан, а в 1/16 финала поборется Екатерины Александровой.

В LIVE-рейтинге WTA Сонмез идет на рекордном для нее 72-м месте.

