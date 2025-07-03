Действующей чемпионке Уимблдона снова пришлось провести три сета
Барбора Крейчикова в не самом простом матче одолела Кэролайн Доулхайд на пути в 3-й круг
Чешская теннисистка и 16-я ракетка мира Барбора Крейчикова продолжает защиту титула Уимблдонского турнира.
В 1/32 финала чешка в трех сетах переиграла представительницу США Кэролайн Доулхайд (WTA 67) за 1 час и 52 минуты.
Уимблдон-2025. 1/32 финала
Барбора Крейчикова (Чехия) [17] – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:4, 3:6, 6:2
Это была первая встреча соперниц.
Крейчикова в 2024 году в финале одолела Жасмин Паолини. На старте Уимблдона-2025 Барбора также провела трехсетовый матч – в непростом поединка она сломила сопротивление Александры Эалы.
Следующей соперницей Крейчиковой будет 10-я сеяная Эмма Наварро из США.
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