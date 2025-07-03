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Уимблдон
03 июля 2025, 19:41 | Обновлено 03 июля 2025, 19:55
835
0

Действующей чемпионке Уимблдона снова пришлось провести три сета

Барбора Крейчикова в не самом простом матче одолела Кэролайн Доулхайд на пути в 3-й круг

03 июля 2025, 19:41 | Обновлено 03 июля 2025, 19:55
835
0
Действующей чемпионке Уимблдона снова пришлось провести три сета
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Чешская теннисистка и 16-я ракетка мира Барбора Крейчикова продолжает защиту титула Уимблдонского турнира.

В 1/32 финала чешка в трех сетах переиграла представительницу США Кэролайн Доулхайд (WTA 67) за 1 час и 52 минуты.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) [17] – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:4, 3:6, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Крейчикова в 2024 году в финале одолела Жасмин Паолини. На старте Уимблдона-2025 Барбора также провела трехсетовый матч – в непростом поединка она сломила сопротивление Александры Эалы.

Следующей соперницей Крейчиковой будет 10-я сеяная Эмма Наварро из США.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Барбора Крейчикова Кэролайн Доулхайд Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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