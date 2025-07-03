Действующей чемпионке Уимблдона снова пришлось провести три сета

Чешская теннисистка и 16-я ракетка мира Барбора Крейчикова продолжает защиту титула Уимблдонского турнира.

В 1/32 финала чешка в трех сетах переиграла представительницу США Кэролайн Доулхайд (WTA 67) за 1 час и 52 минуты.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) [17] – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:4, 3:6, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Крейчикова в 2024 году в финале одолела Жасмин Паолини. На старте Уимблдона-2025 Барбора также провела трехсетовый матч – в непростом поединка она сломила сопротивление Александры Эалы.

Следующей соперницей Крейчиковой будет 10-я сеяная Эмма Наварро из США.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine