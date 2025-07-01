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Уимблдон
01 июля 2025, 18:29 | Обновлено 01 июля 2025, 18:33
785
1

Действующая чемпионка Уимблдона начала защиту титула с непростой победы

В 1/64 финала Барбора Крейчикова одолела Александру Эалу в трех сетах

01 июля 2025, 18:29 | Обновлено 01 июля 2025, 18:33
785
1
Действующая чемпионка Уимблдона начала защиту титула с непростой победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

16-я ракетка мира Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 16) успешно стартовала на Уимблдоне-2025.

В 1/64 финала чешка в трех сетах переиграла Александру Эалу (Филиппины, WTA 56) за 2 часа и 13 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) [17] – Александра Эала (Филиппины) – 3:6, 6:2, 6:1

Барбора и Александра провели первое очное противостояние.

Крейчикова начала защиту трофея. В 2024 году в финале она переиграла Жасмин Паолини. Следующей соперницей Барборы будет победительница матча Кэролайн Доулхайд – Аранча Рус.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Барбора Крейчикова Уимблдон-2025 Александра Эала
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Чесно кажучи після першого сету гадав, що втримається. Не судилося  . Але хоча б дві години опиралася, можливо втома після Ноттінгема далася взнаки, он Джойнт без шансів миттєво програла Самсоновій.
 Тим не менш у дівчини є майбутне.
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