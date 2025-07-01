Действующая чемпионка Уимблдона начала защиту титула с непростой победы
В 1/64 финала Барбора Крейчикова одолела Александру Эалу в трех сетах
16-я ракетка мира Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 16) успешно стартовала на Уимблдоне-2025.
В 1/64 финала чешка в трех сетах переиграла Александру Эалу (Филиппины, WTA 56) за 2 часа и 13 минут.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Барбора Крейчикова (Чехия) [17] – Александра Эала (Филиппины) – 3:6, 6:2, 6:1
Барбора и Александра провели первое очное противостояние.
Крейчикова начала защиту трофея. В 2024 году в финале она переиграла Жасмин Паолини. Следующей соперницей Барборы будет победительница матча Кэролайн Доулхайд – Аранча Рус.
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