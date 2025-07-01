Действующая чемпионка Уимблдона начала защиту титула с непростой победы

16-я ракетка мира Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 16) успешно стартовала на Уимблдоне-2025.

В 1/64 финала чешка в трех сетах переиграла Александру Эалу (Филиппины, WTA 56) за 2 часа и 13 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) [17] – Александра Эала (Филиппины) – 3:6, 6:2, 6:1

Барбора и Александра провели первое очное противостояние.

Крейчикова начала защиту трофея. В 2024 году в финале она переиграла Жасмин Паолини. Следующей соперницей Барборы будет победительница матча Кэролайн Доулхайд – Аранча Рус.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine