Чемпионка двух турниров Grand Slam сенсационно покинула US Open в 1-м круге
Барбора Крейчикова неожиданно проиграла Камилле Рахимовой в 1/64 финала мейджора
28-я ракетка мира и чемпионка двух турниров Grand Slam в одиночном разряде Барбора Крейчикова (Чехия) сенсационно покинула Открытый чемпионат США 2026 в первом же раунде.
На старте US Open Крейчикова в двух сетах проиграла экс-россиянке Камилле Рахимовой (WTA 88), которая сейчас представляет Узбекистан. Встреча завершилась за 1 час и 55 минут.
US Open 2026. 1/64 финала
Камилла Рахимова (Узбекистан) – Барбора Крейчикова (Чехия) [27] – 7:6 (7:4), 6:2
Крейчикова стала первой сеяной теннисисткой, которая завершила выступления на американском мейджоре этого года.
Лучшим результатом Барборы на US Open остается стадия 1/4 финала в 2021 и 2025 годах.
Рахимова во втором круге сыграет с победительницей поединка Аои Ито – Оксана Селехметьева.
Видеообзор матча
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