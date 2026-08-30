Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Чемпионка двух турниров Grand Slam сенсационно покинула US Open в 1-м круге
US Open
30 августа 2026, 20:05 | Обновлено 30 августа 2026, 21:11
1668
0

Чемпионка двух турниров Grand Slam сенсационно покинула US Open в 1-м круге

Барбора Крейчикова неожиданно проиграла Камилле Рахимовой в 1/64 финала мейджора

30 августа 2026, 20:05 | Обновлено 30 августа 2026, 21:11
1668
0
Чемпионка двух турниров Grand Slam сенсационно покинула US Open в 1-м круге
Getty Images/Global Images Ukraine. Камилла Рахимова и Барбора Крейчикова
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

28-я ракетка мира и чемпионка двух турниров Grand Slam в одиночном разряде Барбора Крейчикова (Чехия) сенсационно покинула Открытый чемпионат США 2026 в первом же раунде.

На старте US Open Крейчикова в двух сетах проиграла экс-россиянке Камилле Рахимовой (WTA 88), которая сейчас представляет Узбекистан. Встреча завершилась за 1 час и 55 минут.

US Open 2026. 1/64 финала

Камилла Рахимова (Узбекистан) – Барбора Крейчикова (Чехия) [27] – 7:6 (7:4), 6:2

Крейчикова стала первой сеяной теннисисткой, которая завершила выступления на американском мейджоре этого года.

Лучшим результатом Барборы на US Open остается стадия 1/4 финала в 2021 и 2025 годах.

Рахимова во втором круге сыграет с победительницей поединка Аои Ито – Оксана Селехметьева.

Видеообзор матча

По теме:
Чемпион US Open 2014 снялся с американского мейджора из-за травмы
Серебряная призерка Олимпиады-2024 прервала лузстрик и вышла в R2 US Open
Третья ракетка мира переиграла напарницу Костюк на старте US Open 2026
Камилла Рахимова Барбора Крейчикова US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Артем Степанов забил гол в ворота ПСВ на 6-й минуте матча
Футбол | 30 августа 2026, 13:27 14
ВИДЕО. Артем Степанов забил гол в ворота ПСВ на 6-й минуте матча
ВИДЕО. Артем Степанов забил гол в ворота ПСВ на 6-й минуте матча

Украинский форвард открыл счет в матче 4-го тура чемпионата Нидерландов

Сенсация года! Хргович победил Мозеса Итауму и стал новым чемпионом мира
Бокс | 30 августа 2026, 01:37 135
Сенсация года! Хргович победил Мозеса Итауму и стал новым чемпионом мира
Сенсация года! Хргович победил Мозеса Итауму и стал новым чемпионом мира

Хорват находился на грани выживания, но переломил ход боя

Итауму вынесли на носилках после поражения от Филипа Хрговича в Лондоне
Бокс | 30.08.2026, 02:07
Итауму вынесли на носилках после поражения от Филипа Хрговича в Лондоне
Итауму вынесли на носилках после поражения от Филипа Хрговича в Лондоне
Марта Костюк – Сторм Хантер. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала US Open
Теннис | 30.08.2026, 18:50
Марта Костюк – Сторм Хантер. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала US Open
Марта Костюк – Сторм Хантер. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала US Open
Безумие в Лондоне. Статистика ударов Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича
Бокс | 30.08.2026, 02:37
Безумие в Лондоне. Статистика ударов Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича
Безумие в Лондоне. Статистика ударов Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Карпаты стали лидером, Полесье догнало Шахтер
Турнирная таблица УПЛ. Карпаты стали лидером, Полесье догнало Шахтер
30.08.2026, 06:23 9
Футбол
Ротань объяснил победу над Шахтером и замену Бущана
Ротань объяснил победу над Шахтером и замену Бущана
30.08.2026, 07:25 1
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Я готов поставить, что он победит Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Я готов поставить, что он победит Усика»
29.08.2026, 10:02 21
Бокс
Квалификация ЧМ-2027. Украина сравнялась с Испанией. Турнирная таблица
Квалификация ЧМ-2027. Украина сравнялась с Испанией. Турнирная таблица
29.08.2026, 00:59 3
Баскетбол
ВИДЕО. Как Хргович досрочно финишировал Итауму и завоевал титул IBF
ВИДЕО. Как Хргович досрочно финишировал Итауму и завоевал титул IBF
30.08.2026, 10:05 3
Бокс
Денис Беринчик потерпел поражение от британца Ноукса в титульном поединке
Денис Беринчик потерпел поражение от британца Ноукса в титульном поединке
30.08.2026, 00:21 15
Бокс
Мудрик определился, где продолжит свою карьеру
Мудрик определился, где продолжит свою карьеру
30.08.2026, 08:12 17
Футбол
Финал. Динамо завершает покупку известного футболиста – источники
Финал. Динамо завершает покупку известного футболиста – источники
29.08.2026, 07:08 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем