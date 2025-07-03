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  4. Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Уимблдона-2025
Уимблдон
03 июля 2025, 05:31 |
912
0

Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Уимблдона-2025

Элина переиграла Александру Саснович и далее поборется против Элизе Мертенс

03 июля 2025, 05:31 |
912
0
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/16 финала Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

2 июля состоялись матчи второго раунда Уимблдонского турнира 2025 в верхней части женской сетки.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разобралась с Александрой Саснович и далее поборется против Элизе Мертенс, которая прошла Энн Ли.

Первая ракетка мира Арина Соболенко в двух партиях выиграла у Марии Боузковой. Остановить «нейтралку» в 1/16 финала постарается Эмма Радукану. Британка во втором круге выбила Маркету Вондроушову.

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Лаки-лузера Солана Сиерра одолела представительницу Великобритании Кэти Бултер. Следующей соперницей аргентинки будет Кристина Букша. Испанка во втором раунде разгромила прошлогоднюю полуфиналистку Донну Векич.

Действующая победительница Australian Open Мэдисон Киз добыла победу над Ольгой Данилович. За выход в четвертый круг американка поборется против Лауры Зигемунд – опытная немка нанесла поражение 29-й сеяной Лейле Фернандес.

Прошлогодняя финалистка Жасмин Паолини сенсационно уступила Камилле Рахимовой. Против «нейтралки» в третьем раунде выйдет на корт Линда Носкова, которая посеяна под 30-м номером. Чешка в 1/32 финала выиграла у уроженки Киева Евы Лис.

13-я сеяная Аманда Анисимова во втором круге уверенно разобралась с Ренатой Сарасуа. Далее представительница США встретится с Далмой Галфи. Венгернка выбила Беатрис Хаддад Майю.

Квалифаер Диан Парри наказала «нейтральную» 15-ю ракетку мира Диану Шнайдер. Француженка в 1/32 финала сыграет с Сонай Картал, которая оказалась сильнее Виктории Томовой.

В еще одном поединке 1/16 финала в верхней части сойдутся Анастасия Павлюченкова и Наоми Осака. Японка обыграла Катерину Синякову, а россиянка выиграла у Эшлин Крюгер.

3 июля на Уимблдоне пройдут матчи второго круга в нижней части женской сетки. Свои поединки проведут и две украинки: Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Уимблдон-2025. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Эмма Радукану
Элизе Мертенс [24] – Элина Свитолина [14]

Солана Сиерра [LL] – Кристина Букша
Лаура Зигемунд – Мэдисон Киз [6]

Камилла Рахимова – Линда Носкова [30]
Далма Галфи – Аманда Анисимова [13]

Диан Парри [Q] – Сонай Картал
Анастасия Павлюченкова – Наоми Осака

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Арина Соболенко Мария Боузкова Эмма Радукану Маркета Вондроушова Элизе Мертенс Энн Ли Александра Саснович Элина Свитолина Кэти Бултер Кристина Букша Донна Векич Лейла Фернандес Солана Сиерра Лаура Зигемунд Ольга Данилович Мэдисон Киз Жасмин Паолини Камилла Рахимова Ева Лис Линда Носкова Беатрис Хаддад Майя Далма Галфи Рената Сарасуа Аманда Анисимова Диана Шнайдер Диан Парри Виктория Томова Сонай Картал Эшлин Крюгер Анастасия Павлюченкова Наоми Осака Катерина Синякова Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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