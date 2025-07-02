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Уимблдон
02 июля 2025, 18:05 | Обновлено 02 июля 2025, 18:08
749
0

Прошлогодняя полуфиналистка Уимблдона разгромно проиграла 102-й ракетке

Донна Векич потерпела поражение от Кристины Букши во втором раунде мейджора

02 июля 2025, 18:05 | Обновлено 02 июля 2025, 18:08
749
0
Прошлогодняя полуфиналистка Уимблдона разгромно проиграла 102-й ракетке
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

Хорватская теннисистка и серебряная медалистка Олимпиады-2024 Донна Векич (WTA 25) завершила выступления на Уимблдонском турнире 2025.

Во втором раунде хорватка, которая в прошлом году играла в полуфинале травяного мейджора, вылетела от представительницы Испании Кристины Букши (WTA 102) в двух сетах за 1 час и 11 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Кристина Букша (Испания) – Донна Векич (Хорватия) [22] – 6:1, 6:3

Букша и Векич провели второе очное противостояние. Кристина взяла реванш за поражение в 1/16 финала соревнований WTA 250 в Ноттингеме в 2023 году.

Следующей соперницей Букши, которая на старте слэма прошла Анку Тодони, будет либо Кэти Бултер, либо Солана Сиерра.

После завершения Уимблдона Векич, не сумев защитить очки за прошлогодний полуфинал, опустит минимум на 49-е место в рейтинге WTA.

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Донна Векич Кристина Букша Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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