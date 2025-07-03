3 июля на Уимблдонском турнире 2025 продолжатся матчи второго раунда в одиночных разрядах и первого круга в парных.

В четверг на травяном мейджоре в Лондоне выступят три представительницы Украины: Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 3 июля

Уимблдон-2025. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №18. 3-й запуск (не ранее 16:30)

Даяна Ястремская – Анастасия Захарова [Q]

Корт №14. 3-й запуск (не ранее 17:00)

Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова [19]

Уимблдон-2025. Парный разряд, 1/32 финала

Людмила Киченок / Эллен Перес [7] – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань