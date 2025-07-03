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  4. Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 3 июля
Уимблдон
03 июля 2025, 04:53 |
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Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 3 июля

В четверг на травяном мейджоре выступят Людмила Киченок, Стародубцева и Ястремская

03 июля 2025, 04:53 |
150
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Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 3 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

3 июля на Уимблдонском турнире 2025 продолжатся матчи второго раунда в одиночных разрядах и первого круга в парных.

В четверг на травяном мейджоре в Лондоне выступят три представительницы Украины: Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 3 июля

Уимблдон-2025. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №18. 3-й запуск (не ранее 16:30)

Даяна Ястремская – Анастасия Захарова [Q]

Корт №14. 3-й запуск (не ранее 17:00)

Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова [19]

Уимблдон-2025. Парный разряд, 1/32 финала

Людмила Киченок / Эллен Перес [7] – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань

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расписание Уимблдон-2025 Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Людмила Киченок Эллен Перес Сюй Ифань Ян Чжаосюань Людмила Самсонова Анастасия Захарова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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