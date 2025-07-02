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Уимблдон
02 июля 2025, 20:22 | Обновлено 02 июля 2025, 20:24
1587
0

Определена возможная соперница Свитолиной в третьем раунде Уимблдона-2025

Элизе Мертенс в трех сетах одолела Энн Ли и в 1/16 финала мейджора ждет Элину

02 июля 2025, 20:22 | Обновлено 02 июля 2025, 20:24
1587
0
Определена возможная соперница Свитолиной в третьем раунде Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (WTA 23) вышла в 1/16 финала Уимблдонского турнира 2025.

Во втором раунде травяного мейджора в Лондоне бельгийка в трех сетах переиграла представительницу США Энн Ли (WTA 65) за 2 часа и 10 минут.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) [24] – Энн Ли (США) – 6:7 (5:7), 6:1, 6:2

Мертенс провела вторую встречу против Ли. В феврале 2025 года она обыграла американку в финале соревнований WTA 250 в Сингапуре.

Следующей соперницей Элизе может стать Элина Свитолина, если украинка во втором круге пройдет «нейтралку» Александру Саснович. Поединок Свитолиной и Сасновия запланирован на 2 июля и начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву.

Ранее Элина и Элизе играли между собой восемь раз, счет 5:3 в пользу первой ракетки Украины. Их последнее очное противостояние состоялось 22 июня в 1/16 финала пятисотника в Бад-Хомбурге – победу отпраздновала Свитолина.

Мертенс на Уимблдоне-2025, помимо Ли, также уже обыграла Линду Фругвиртову. Лучшим результатом 29-летний бельгийки на британском слэме является четвертый раунд (2019 и 2022 года).

Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс
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Элизе Мертенс Энн Ли Уимблдон-2025 Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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