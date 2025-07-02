2 июля, в рамках второго круга Уимблдона свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 13) и Александра Саснович (WTA 107).

Старт игры запланирован на 13:00 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Украинская спортсменка проводит этот сезон на солидном уровне. В частности, был выигранный турнир в Руане. Если говорить о двух мейджорах года, в обоих случаях Свитолина доходила до четвертьфинала. В общей сложности спортсменка провела 41 матч, в которых одержала 31 победу.

На траве теннисистка сыграла всего два поединка, обыграла Элизе Мертенс и уступила бразильянке Хаддад Майя в игре с тай-брейком в третьем сете. Уимблдон – самый успешный мейджор для Элины, она дважды играла здесь в полуфиналах, так что тут шансы исполнить свою мечту и выиграть шлем выглядят самыми высокими.

Первый круг для украинки стал своеобразной разминкой, ведь она уверенно разобралась с венгеркой Анной Бондар – 6:3, 6:1. Если заглянуть в сетку, уже в следующем круге Свитолина может сыграть с Мертенс, а в четвертом – против Соболенко, хотя думать об этом пока рано.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Александра Саснович

Белорусской «нейтралке» не занимать опыта, ей 31 год, хотя свой пик она уже пережила. Сейчас Саснович не самый опасный середняк, она занимает позицию вначале второй сотни. Лучшим результатом спортсменки на Уимблдоне был четвертый круг, однако, это было в далеком 2018 году.

Пришлось начинать этот турнир с квалификации, где теннисистка смотрелась уверенно, прошла испанку Мартинес Кирес – 6:0, 6:0, «нейтралку» Селехметьеву – 6:2, 6:3, а также латышку Семенистую – 7:5, 6:3. Невероятно сложным и затяжным выдался матч первого круга против Варвары Грачевой из Франции – 6:4, 6:7, 7:6. Упомянутая битва длилась почти 3 с половиной часа, Саснович даже пришлось отыграть один матчбол в третьем сете.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Саснович

Личные встречи

История очных противостояний может многих удивить, теннисистки пересекались трижды, пока счет 2:1 в пользу Саснович. Ранее спортсменки никогда не играли между собой на траве, последний их матч состоялся в 2023 года, тогда Свитолина только возвращалась в большой теннис, после рождения дочери.

Прогноз

Хоть «нейтралка» и ведет в очных противостояниях, именно Свитолина считается большим фаворитом этой пары. Особой борьбы здесь не ожидается, хотя Саснович может оказать сопротивление. Это точно не та соперница, которая перестанет бороться раньше времени.

Считаю интересны вариант на ставку тотал больше 18,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,80.