Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Элина в двух партиях справилась с Элизе на пятисотнике, сыграв первый матч на траве в 2025
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) выиграла стартовый матч на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс (WTA 24) за 1 часи 28 минут.
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/16 финала
Элина Свитолина (Украина) [7] – Элизе Мертенс (Бельгия) – 7:5, 6:4
В первой партии Элина уступала 4:5 (15:40) на приеме, но взяла 11 поинтов подряд (отыграла два сетбола) и закрыла за собой сет. На старте второй партии встречу пришлось ненадолго прервать из-за того, что одному из фанатов на трибунах стало плохого и пришлось оказывать медицинскую помощь.
Свитолина провела восьмое очное противостояние против Мертенс и добыла пятую победу (при трех поражениях). Следующей соперницей Элины будет победительница матча Ван Синьюй (Китай, WTA 49) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, WTA 21).
Украинка также прервала винстрик Мертенс, который составлял пять матчей. 15 июня Элизе стала чемпионкой на соревнованиях в Хертогенбосе.
Для Элины это был первый матч на траве в 2025 году и первый поединок с Ролан Гаррос, где в 1/4 финала она потерпела поражение от Иги Свентек. Свитолина проводит подготовку к Уимблдону-2025, который стартует уже на следующей неделе.
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Так чи інакше - дякую, красуне, що підсолодила гірку пілюлю сьогоднішніх результатів. "Спадкоємиці" твої все ще ні риба ні м`ясо, тож мусиш брати приклад з чоловіка і грати до сорока.
Браво.