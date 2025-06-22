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WTA
22 июня 2025, 20:37 | Обновлено 22 июня 2025, 20:40
5532
15

Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга

Элина в двух партиях справилась с Элизе на пятисотнике, сыграв первый матч на траве в 2025

22 июня 2025, 20:37 | Обновлено 22 июня 2025, 20:40
5532
15
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) выиграла стартовый матч на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс (WTA 24) за 1 часи 28 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Элизе Мертенс (Бельгия) – 7:5, 6:4

В первой партии Элина уступала 4:5 (15:40) на приеме, но взяла 11 поинтов подряд (отыграла два сетбола) и закрыла за собой сет. На старте второй партии встречу пришлось ненадолго прервать из-за того, что одному из фанатов на трибунах стало плохого и пришлось оказывать медицинскую помощь.

Свитолина провела восьмое очное противостояние против Мертенс и добыла пятую победу (при трех поражениях). Следующей соперницей Элины будет победительница матча Ван Синьюй (Китай, WTA 49) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, WTA 21).

Украинка также прервала винстрик Мертенс, который составлял пять матчей. 15 июня Элизе стала чемпионкой на соревнованиях в Хертогенбосе.

Для Элины это был первый матч на траве в 2025 году и первый поединок с Ролан Гаррос, где в 1/4 финала она потерпела поражение от Иги Свентек. Свитолина проводит подготовку к Уимблдону-2025, который стартует уже на следующей неделе.

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Элина Свитолина Элизе Мертенс WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 15
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introvert
Еліна неймовірний боєць, тут не додати не відняти. Але як же вона боїться тої сітки... Важко повірити, що помилку на нетболі в останньому розіграші дев`ятого гейму зробила професійна тенісистка. Елементарніший м`яч для забиття зльоту спробуй ще уявити. Зате в сьомому геймі другої партії в Еліни випадковим чином вийшов диво-реверс. Так би мовити, для компенсації))
Так чи інакше - дякую, красуне, що підсолодила гірку пілюлю сьогоднішніх результатів. "Спадкоємиці" твої все ще ні риба ні м`ясо, тож мусиш брати приклад з чоловіка і грати до сорока.
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+14
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C.Пеклов
Еліна наша поки едина топгравець!Просто молодець!Успіху в наступному матчі!
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+7
Neptun
В теніс грають багато українок, а виграє та радує майже одна Еліночка.
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+7
Vlad Holl
Марта і Даяна, вчиться вигравати і вигризати при рівній грі. Еліна , чекаємо твоїх наступних перемог.
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+6
Disiny7
Як що це не 1/4 мейджора, Світоліна впевнено і спокійно розбирає наступну здобич, навіть при сетболах у Мертенз, Єля не дала привода хвилюватись. 
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+6
Умник
Пусть мать научит теннису двум дамам. Так же нельзя, одна за всех.
Браво.
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+5
Олексій Коваль
Красунечька...
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+4
Саня Дорошенко
На цьому сайті проблеми виникають не тільки з правописом українською мовою, а й з математикою. Світоліна програвала 15:40 і взяла підряд 12 пойнтів, а не 11 і виграла сет. Спробуйте ще раз порахувати. 
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0
Обсервер Влад
Ну Ястремська сьогодні досягла набагато більшого, діставшись фіналу турніру, а Світоліна виграла лише матч стартового туру. Так що усі порівняння тут в коментах Світоліної з Ястремською явно недоречні, Даяна таки сьогодні досягла значно вищого результату, ніж Еліна
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-2
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