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WTA
22 июня 2025, 20:05 | Обновлено 22 июня 2025, 20:07
683
0

Стартовый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге был прерван. Не из-за дождя

22 июня украинка играет против Элизе Мертенс в первом раунде травяного пятисотника

22 июня 2025, 20:05 | Обновлено 22 июня 2025, 20:07
683
0
Стартовый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге был прерван. Не из-за дождя

22 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) стартовала на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Украинка вышла на центральный корт в 19:00 по Киеву против бельгийки Элизе Мертенс (WTA 24).

Свитолина выиграла первый сет со счетом 7:5 и во втором повела 40:30 в первом гейме на своей подаче. В этот момент встречу прервали – одному из фанатов на трибунах стало плохо. Ожидается, что матч возобновится в ближайшее время.

В первой партии Элина оформила эффектный камбек. Украинка проигрывала 4:5 (15:40) на приеме, но взяла 11 поинтов подряд и закрыла за собой сет.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Свитолина – Мертенс.

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теннис WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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