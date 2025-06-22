Стартовый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге был прерван. Не из-за дождя
22 июня украинка играет против Элизе Мертенс в первом раунде травяного пятисотника
22 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) стартовала на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
Украинка вышла на центральный корт в 19:00 по Киеву против бельгийки Элизе Мертенс (WTA 24).
Свитолина выиграла первый сет со счетом 7:5 и во втором повела 40:30 в первом гейме на своей подаче. В этот момент встречу прервали – одному из фанатов на трибунах стало плохо. Ожидается, что матч возобновится в ближайшее время.
В первой партии Элина оформила эффектный камбек. Украинка проигрывала 4:5 (15:40) на приеме, но взяла 11 поинтов подряд и закрыла за собой сет.
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Свитолина – Мертенс.
Play paused at the moment at the Bad Homburg tournament.— edgeAI (@edgeAIapp) June 22, 2025
Medical emergency in the stands.
Elina Svitolina vs Elise Mertens 7-5, 40-30 pic.twitter.com/BBJpRqgGUh
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